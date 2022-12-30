Встретят ли украинцы Новый год со светом

Несмотря на атаки россиян и напряженную ситуацию на фронте, большинство украинцев готовится хотя бы немного праздновать Новый год. Будет ли в домах свет в новогоднюю ночь, узнавал 24 Канал.

Какова вероятность того, что в домах украинцев будет светло

Несколько дней назад премьер-министр Денис Шмигаль писал в своем телеграмм-канале, что при отсутствии атак аварийных отключений на Новый год не будет. Однако 29 декабря произошла десятая массированная ракетная атака.

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В Укрэнерго сообщили, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме не увеличился из-за этой атаки. Несмотря на это, надеяться на свет не стоит. Важно избавиться от этой зависимости, – говорит 24 Каналу энергетический эксперт Андрей Закревский.

Андрей Закревский Глава консалтингового агентства "ЭнергоДжерела" Надо жить сегодня и сейчас, поскольку никто не знает, что в голове свиней. Жить сегодняшним днем – самое главное во время войны. Мы победим Россию только тогда, когда нам станет все равно, будут ли они наносить удары или нет. Надо всегда думать о том, что атака может быть осуществлена и иметь в запасе свечи и прохладное место для хранения продуктов.

Кроме того, восстановление энергосистемы это не "манна небесная", а ежедневная неутомимая работа украинских энергетиков. Следовательно, свет на Новый год в домах может означать адскую и опасную для жизни работу этих специалистов.

Наши энергетики прекрасно знают, что нам хочется этого, но я не хочу, чтобы для того, чтобы я послушал новогодний доклад Президента, кто-то из энергетиков погиб из-за того, что уехал ремонтировать линию электропередач. Напротив, на Новый год я зажгу свечи и буду экономить электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на электросети, – добавляет Андрей Закревский.

Напомним, 29 декабря враг совершил десятую массированную ракетную атаку по Украине, в результате чего были повреждены энергообъекты в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской и других областях. В общей сложности захватчики выпустили по нашей стране 69 ракет, 54 из которых были сбиты силами ПВО.