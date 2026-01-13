Даже в одном доме по-разному: почему продолжительность отключений отличается

Из-за постоянных массированных атак на энергетику Украины сегодня вынужденно ограничивают электроснабжение по всей стране. Но продолжительность отключений света может быть разной не только в разных областях, а даже в подъездах одного дома.

Почему свет выключают по-разному?

Прежде всего это связано с повреждением электрических сетей в результате обстрелов, из-за чего в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию просто невозможно, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

На сегодня энергетики не могут передать электроэнергию, которая производится на западе страны, в другие регионы из-за повреждения узлов связи – линий электропередач и подстанций.

В то же время импортируемая электроэнергия тоже не доходит до потребителей в отдельные регионы вследствие повреждения сетей.

Объекты имеют разную степень повреждений, в частности распределительные сети, поэтому где-то электроэнергию подали, а где-то, где восстановление требует больше времени, ремонт еще продолжается,

– объяснили в ведомстве.

Более того, от различных трансформаторных подстанций и линий электропередач иногда запитаны только отдельные дома или улицы, а даже подъезды одного дома. Однако по техническим причинам изменить схему поставки электричества невозможно.

Вместе с тем продолжительность отключений могут увеличивать аварийные отключения света, которые добавляются к почасовым графикам в случае перегрузки сети или угрозы возникновения аварии.

Если свет есть в супермаркете или каком-то другом здании, это не свидетельствует о неравномерном распределении – это может быть питание от зарядной станции или генератора,

– отмечают энергетики.

Как проверить продолжительность отключений?

Если вокруг есть свет, а в доме нет, Минэнерго советует проверить на сайте облэнерго, не введены ли по конкретному адресу аварийные отключения электроэнергии. При наличии таких отключений, следует подождать обновления информации от оператора системы распределения.

В случае, когда электричества нет только в квартире, а не во всем доме следует действовать иначе:

обратиться в ОСМД или балансодержателя, поскольку это может быть авария или повреждения в домовых сетях;

обратиться в облэнерго, если локальной аварии в доме не зафиксировано, и оставить заявку на обследовании и ремонт.

Ни в коем случае не вмешивайтесь самостоятельно в схемы питания, поскольку это может привести к перегрузке фазы и вывода из строя оборудования,

– отметили энергетики.

Обратите внимание! Во вторник, 13 января, во всех регионах Украины применяют меры по ограничению потребления электроэнергии. Действуют графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности, пишет Укрэнерго.

Что известно об отключении света 13 января?