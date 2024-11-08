Украинцы начали чаще выезжать за границу после длительных отключений света

В Украине усилился на предпринимателей из-за нехватки кадров. Одной из причин стала миграция украинцев из-за отключения света.

Выезд украинцев за границу

В ІІІ квартале 2024 года Украина столкнулась с проблемой нехватки кадров. Так произошло из-за увеличения миграционного оттока за границу, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Напомним! Одной из причин выезда за границу стали отключения света летом.

Количество украинских мигрантов в течение III квартала выросло почти на 200 тысяч. В начале IV квартала – мигрантов стало почти 6,8 миллиона человек.

В НБУ добавили, что риски усиления миграционного оттока в будущем достаточно серьезные.

Нацбанк прогнозирует, что реальная заработная плата превысит довоенный уровень до конца этого года. Ожидаемый рост объясняется усилением конкуренции за рабочую силу среди работодателей, что свидетельствует о положительных сдвигах в экономическом ландшафте страны.