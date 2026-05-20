Жаркие вечера без света: каких отключений ждать украинцам летом 2026 года

Приближение лета в условиях войны может принести для украинцев новую волну отключений из-за дефицита в поврежденной энергосистеме. Укрэнерго и эксперты говорят, что ситуация будет зависеть от погоды, хода войны и восстановления генерации, но несколько часов без света в сутки вполне вероятны.

Стоит ли ожидать масштабных отключений света летом?

В случае неблагоприятной погоды потребности украинских потребителей не удастся покрыть с помощью солнечных электростанций и импорта из Европы. Продолжительность и частота обесточиваний также будут зависеть от обстрелов энергоинфраструктуры Россией. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.

По словам эксперта, украинские энергетики учли опыт аномально жаркого лета 2024 года, когда в стране продолжались масштабные отключения света. С тех пор блоки атомных электростанций начали выводить в ремонт по другому графику, а также значительно возросло количество бытовых солнечных электростанций (СЭС).

Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Мне кажется, самая главная разница заключается в том, что ремонт и перезагрузка атомных блоков начали не летом, как тогда, а продолжаются уже. Блоки будут выходить в ремонт не так сконцентрировано. Учтен опыт 2024 года, но все равно перезагружать и выполнять регламентные работы нужно. На втором месте по важности – невероятная разница в количестве фотоэлектрических панелей, которые закупила Украина за последние два года. Их закупили уже на гигаватты.

По мнению Андрея Закревского, в этом году фактор погоды будет иметь влияние на ситуацию с обесточиванием, однако проблемы будет создавать не жара при ясном небе, а облачная погода. Эксперт говорит, что поскольку в Украине широкое распространение получили солнечные панели в быту, суммарная установленная мощность этого типа электростанций превысила 7 гигаватт и приближается к той, которую обеспечивает атомная генерация.

Справочно: по данным Программы развития Организации Объединенных Наций от 2023 года, доступные мощности трех АЭС на подконтрольной Украине территории составляют 7,68 гигаватт. На максимальную мощность станции выходят преимущественно зимой, поскольку на лето приходится период плановых ремонтов.

В пресс-службе Укрэнерго на запрос 24 Канала рассказали, что при наилучшем сценарии Украина сможет пройти лето без отключений света в случае отсутствия массированных российских обстрелов, при безаварийной работе оборудования на электростанциях и в системе передачи, а также при умеренных температурах и благоприятных экономических условиях для импорта электроэнергии. Однако Укрэнерго готовится к любому развитию событий.

Хотя общее потребление летом меньше, чем во время зимних морозов, в периоды жары нагрузка на электросеть резко возрастает. Массовое использование кондиционеров в жилом и бизнес-секторах требует значительных объемов электроэнергии. Сочетание низкого уровня генерации с пиковым потреблением из-за жары в июле и августе создает риски возникновения локального или общего дефицита в энергосистеме,

– говорят в Укрэнерго.

Как пояснили в компании, специфика летнего сезона создает вызовы для балансировки энергосистемы. Во-первых, летом производство электроэнергии АЭС снижается из-за плановых ремонтов, во время которых выполняют обслуживание и перегрузки топливных элементов. Во-вторых, падает эффективность гидроэлектростанций, поскольку в засушливые периоды не хватает воды для работы гидроагрегатов на максимальной мощности.

Также летом останавливается часть теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), для которых производство электроэнергии технически невозможно отдельно от генерации тепла для централизованного отопления. В то же время энергосистема потеряла значительный объем доступной мощности теплоэлектростанций из-за российских ударов.

Какие прогнозы по продолжительности отключений света на лето?

Ограничения электроснабжения в Украине могут вынужденно ввести, учитывая несколько причин. С одной стороны, жара при ясной погоде будет повышать эффективность работы солнечных электростанций. Однако с другой – будет расти уровень потребления электроэнергии из-за работы кондиционеров.

Как отмечает эксперт Андрей Закревский, проблемным будет сочетание жаркой и облачной (или очень ветреной) погоды в Украине и странах ЕС, откуда импортируют электроэнергию. При таких условиях вечерние пики потребления покрывать не получится, поэтому энергетикам иногда придется вводить отключения света.

У нас что зимой, что летом потребность 15 – 18 гигаватт мощности в пиковые вечерние часы потребления, а есть только 11 (благодаря импорту и АЭС, – 24 Канал). Когда импорт будет очень дорогим в вечерние часы, то есть цена будет прыгать высоко, сработают прайс-кэпы, и он будет недоступен. В такие моменты будет не хватать мощности, и это будет означать, что по 3 – 4 часа будет света,

– говорит эксперт.

Если же добавятся удары по распределительным узлам атомных электростанций, ситуация может быть хуже. С точки зрения Андрея Закревского, при таком сценарии электроэнергия будет недоступной для потребителей неделями в вечерние часы.

Напомним, что в Украине действуют предельные цены (прайс-кепы) на закупку электроэнергии. Выше них трейдеры не покупают за рубежом, поскольку из-за ограничений не смогут продать на украинском рынке по цене, которая покрывает их расходы и маржу.

Что говорят другие эксперты о перспективе обесточиваний во время жары?

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает реалистичным сценарий длительных отключений света в Украине этим летом, сообщают "Новости.LIVE". По мнению эксперта, ситуация прежде всего будет зависеть от интенсивности жары и вражеских обстрелов.

Ссылаясь на опыт 2023 и 2024 годов, он прогнозирует возможность обесточиваний по 6 – 8 часов в сутки при температуре воздуха свыше 30 – 35 градусов, поскольку возможность покрывать пиковые утренние и вечерние нагрузки практически отсутствует из-за повреждения ТЭЦ и ГЭС.

Подобный прогноз в комментарии 24 Канала озвучивал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он отметил, что ситуация в энергосистеме сейчас является более благоприятной по сравнению с 2024 годом, поскольку промышленность будет потреблять меньше электроэнергии, на поврежденных теплоэлектростанциях есть блоки в рабочем состоянии, а СЭС выйдут на пиковую эффективность.

Учитывая это, даже в случае аномальной жары перебои со светом могут длиться максимум 7 – 8 часов в сутки в пиковое время. Если же лето будет обычным, ограничения будут касаться прежде всего промышленности, а отключения для населения будут достигать 3 – 5 часов в зависимости от региона и района. Однако удары по ТЭС и подстанциям могут скорректировать этот прогноз, и обесточивания будут более длительными.

Что это означает для украинцев?

Укрэнерго отмечает, что в положении Украины критически важным является рациональное использование электроэнергии. Потребителям советуют избегать одновременного включения мощных электроприборов, особенно вечером. Зато энергоемкие процессы рекомендуют переносить на день.

Потребление электроэнергии растет пропорционально повышению температуры воздуха летом, однако периоды максимальной нагрузки на сеть не всегда совпадают. Например, в рабочие дни дневной пик приходится ориентировочно на 11:00 – 18:00, когда бизнес и промышленность работают активно, а кондиционеры включают для охлаждения. Вечерний же пик является более ощутимым и наступает с 19:00 до 22:00, когда люди возвращаются домой и одновременно включают много бытовой техники, в частности для охлаждения домов после жаркого дня.

Поэтому, стабилизировать работу энергосистемы и минимизировать риски обесточивания помогает сбалансированное потребление электроэнергии.

Какая ситуация в энергосистеме Украины сейчас?

Потребление электроэнергии сейчас соответствует сезонным показателям. Укрэнерго готовится к летним пикам, формируя запасы ремонтного оборудования и продолжая строительство антидроновой защиты. Также продолжается плановое обслуживание магистральных линий: замена поврежденных опор, проводов и грозозащиты.

В то же время Россия продолжает наносить удары по объектам энергоинфраструктуры, поэтому вследствие дроновых и артиллерийских атак на утро 20 мая были обесточивания. Без света оставались потребители в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях.

Также из-за непогоды получили повреждения линии электропередач. Из-за этого по состоянию на утро полностью или частично были обесточены более 30 населенных пунктов на Полтавщине, Киевщине и Черниговщине.