Отключение электричества в Киеве: что разрабатывается в отношении отопления и водоснабжения зимой

Массированные удары по энергетике вынудили столичные власти в экстренном порядке изменить подходы к обеспечению города жизненно важными услугами. Теперь выживание мегаполиса в условиях холодов зависит от новых резервных систем, которые уже начали развертывать на местах.

Как будет функционировать энергоснабжение и водоснабжение во время отключений электроэнергии

Ситуацию с энергоснабжением Киева удалось стабилизировать после серии жестких российских атак на инфраструктуру. В настоящее время подключение жилых домов к отоплению проходит строго по графику и без критических сбоев, о чем во время брифинга сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

В последнее время киевляне массово сталкивались с перебоями в подаче воды из-за отключения электроэнергии на насосных станциях. Чтобы защитить быт горожан от постоянных отключений, в столице уже установили 104 мощных генератора и построили мини-электростанции общей мощностью 16 МВт.

Генераторы не могут полностью обеспечить работу водопроводной системы, ведь ее мощность слишком большая для такого оборудования,

– отметил Пантелеев.

Поэтому для бесперебойной подачи воды строят отдельную энергетическую инфраструктуру. Показательным примером является Оболонский район, где более 300 тысяч жителей практически постоянно имеют воду благодаря резервному питанию мощностью до 1 МВт.

Когда город получит резервное тепло

Чтобы избежать замерзания труб в квартирах, в Киеве параллельно возводят 13 объектов резервного теплоснабжения. Семь из них финансирует город, а еще шесть – Агентство восстановления. Это сложный и дорогостоящий процесс, требующий прокладки километров новых газовых и инженерных сетей, а также установки мощных котлов. Завершить эти работы планируют к концу 2026 года, поэтому в текущем отопительном сезоне эти объекты еще не будут вводиться в эксплуатацию.

Напомним, что в начале ноября энергетическая инфраструктура столицы подверглась серьезным разрушениям. Из-за систематических российских обстрелов три ключевые теплоэлектроцентрали Киева полностью прекратили выработку электроэнергии. Как уже сообщалось, 3 ноября в городе пришлось ввести экстренные отключения электричества, что привело к остановке электротранспорта и масштабным перебоям с водоснабжением.

Враг целенаправленно наносит удары по внешним подстанциям, пытаясь лишить киевлян базовых условий для выживания зимой. Однако текущая стабилизация системы дает надежду, что ближайшие месяцы город переживет без катастрофических последствий для быта жителей.