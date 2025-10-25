Украина имела "положительные ожидания" от зимы: Гринчук сказала, почему могло быть больше отключений

Министр энергетики Светлана Гринчук опровергла заявления об отсутствии защиты энергообъектов в Украине. Она отметила, что возведенная физическая защита на них помогла избежать более масштабных последствий российских атак для энергетики.

Такое заявление Гринчук сделала во время пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости и "Радио Свобода".

Что говорят в Минэнерго о старте отопительного сезона и отключении света?

Руководительница Минэнерго рассказала, что для бытовых потребителей отопительный сезон может начаться "в ближайшие дни" из-за снижения температуры. Она добавила, что местные власти будут принимать это решение самостоятельно.

В то же время для социальной инфраструктуры во многих регионах уже дали отопление, в некоторых областях тепло уже включили и на объектах критической инфраструктуры.

По словам Светланы Гринчук, если бы не физическая защита, которая была возведена на энергетических объектах, российские удары могли бы нанести гораздо больше потерь и в Украине уже было бы гораздо больше отключений, ситуация была бы гораздо сложнее.

Министр добавила, что физическая защита объектов и противовоздушная оборона работают слаженно и достаточно эффективно. Однако, учитывая массированность российских атак, полностью отразить удары без повреждений сложно.

И массированность, когда бывает более 100, а то и под 200 дронов против одного объекта в сочетании с ракетами, очень сложно действительно защитить так, чтобы вообще никак не повредило,

– объяснила она.

Гринчук отметила, что, до начала массированных российских атак, ожидания относительно прохождения зимы были положительными, ведь было отремонтировано много генерирующих мощностей и восстановлена система передачи и распределения электроэнергии.

Сейчас же энергетики работают круглосуточно над восстановлением повреждений. В то же время Гринчук сказала, что пока трудно определить процент разрушений энергообъектов.

Она объяснила, что объекты, которые получили повреждения, пытаются сразу возвращать к работе и отметила: "У нас в планах восстановления тех, которые за последние две атаки были повреждены, нам надо несколько недель. Поэтому процент меняется ежедневно. Работают все круглосуточно для того, чтобы этот процент готовности был всегда на высоком уровне."

Кроме этого, Гринчук добавила, что благодаря партнерам Украина сейчас наращивает резервы оборудования, чтобы быть готовой к различным сценариям.

Какой ситуации в энергосистеме ожидать зимой: коротко о главном