Длительные отключения электроэнергии и отсутствие реакции со стороны коммунальных служб заставили власти изменить подход к контролю за предоставлением услуг. Уже в ближайшее время украинцы получат новый инструмент, который заставит ответственные службы мгновенно реагировать на проблемы.

Что изменится для украинцев во время отключений электроэнергии и кто теперь будет восстанавливать сети

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин в скором времени запустит единую цифровую платформу для фиксации коммунальных проблем. На этом портале каждый украинец сможет оперативно сообщить об отсутствии света, тепла или водоснабжения в своем доме, о чем пишет премьер-министр Сергей Корецкий.

Благодаря этим данным правительство будет видеть реальную картину разрушений и сможет реагировать на жалобы в режиме 24/7. Главная цель нововведения – навсегда оставить в прошлом ситуации, когда люди сидят без электроэнергии по несколько дней, а местные службы игнорируют их обращения.

Важно! Помимо запуска портала, по поручению президента к ремонтным работам экстренно привлекается Государственная специальная служба транспорта (ГССТ), подчиняющаяся Минобороны. Обычные гражданские коммунальщики зачастую не располагают ни специальной техникой, ни возможностью оперативно работать в условиях постоянных боевых действий и обстрелов.

Поэтому Минобороны и ВСУ уже получили приказ найти среди военнослужащих квалифицированных инженеров и электриков. Их объединят в специальный резерв по региональному принципу, чтобы мгновенно перебрасывать на самые сложные участки, особенно в прифронтовых зонах.

Когда восстановят тепло и воду в Одессе и Киеве

Сейчас самая сложная ситуация сохраняется на юге, где россияне методично выводят из строя линии электропередачи. В Одессе большая часть города уже обеспечена водой, однако около 240 тысяч жителей до сих пор остаются без отопления, хотя подключение котельных продолжается непрерывно.

В Киеве на правобережной части сеть постепенно наполняют водой, а уже на следующей неделе правительство примет отдельные решения относительно приоритетного водоснабжения столицы. Алгоритм действий в критических ситуациях будет единым для всей страны, но с учетом специфики каждого региона.

Обратите внимание! Создание резервов и новых платформ является прямым ответом на изменение тактики врага. Как сообщалось ранее, россияне пытаются полностью отрезать от источников энергии Одессу и Днепр, целенаправленно уничтожая магистральные сети.

Из-за масштабных разрушений инфраструктуры энергетики физически не могут передать потребителям необходимую мощность, что приводит к длительным отключениям электроэнергии. Именно поэтому в украинских городах, в частности на Левобережном массиве Киева, сейчас в экстренном порядке строят системы резервного теплоснабжения, чтобы защитить население от замерзания зимой.