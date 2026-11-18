Почему возникла необходимость отключить трубы

Со среды, 18 ноября, часть жилых, ведомственных и других зданий Левобережного массива Киева временно останется без теплоснабжения. Такие неудобства связаны с началом монтажа запорной арматуры на участке тепломагистрали, о чем сообщает КГГА. Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности уже взяла ситуацию под контроль, чтобы максимально ускорить процесс.

Adv

Важно! На левом берегу столицы сейчас активно ведется строительство систем резервного теплоснабжения, которое невозможно завершить без временного перекрытия действующих сетей. Заказчиком этих стратегически важных работ выступает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Строительные бригады обещают выполнить монтаж в кратчайшие сроки, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома киевлян.

Какие последствия вражеских атак вынуждают создавать резервы

Создание резервных систем отопления является крайне необходимым шагом на фоне постоянного энергетического террора со стороны России. Напомним, что в течение последней недели, в частности с 10 по 16 ноября, по всей Украине массово возобновились графики отключений света.

Реклама

Из-за массированных ударов врага по энергетической инфраструктуре Укрэнерго было вынуждено вводить от 1,5 до 4 очередей отключений электроэнергии для бытовых потребителей и ограничивать мощность для промышленности. Именно поэтому автономность и резервирование коммуникаций становятся главным приоритетом для выживания больших городов в зимний период.