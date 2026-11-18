Чому виникла необхідність відключити труби

Із середи, 18 листопада, частина житлових, відомчих та інших будівель Лівобережного масиву Києва тимчасово залишиться без теплопостачання. Такі незручності пов'язані з початком монтажу запірної арматури на ділянці тепломагістралі, про що повідомляє КМДА. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки вже взяла ситуацію під контроль, щоб максимально пришвидшити процес.

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Важливо! На лівому березі столиці зараз активно триває будівництво систем резервного теплопостачання, яке неможливо завершити без тимчасового перекриття наявних мереж. Замовником цих стратегічно важливих робіт виступає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Будівельні бригади обіцяють виконати монтаж у найкоротші терміни, щоб якомога швидше повернути тепло в оселі киян.

Які наслідки ворожих атак змушують будувати резерви

Створення резервних систем опалення є критично необхідним кроком на тлі постійного енергетичного терору з боку Росії. Нагадаємо, що протягом останнього тижня, зокрема з 10 по 16 листопада, по всій Україні масово поверталися графіки відключень світла.

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Через масовані удари ворога по енергетичній інфраструктурі Укренерго було змушене вводити від 1,5 до 4 черг знеструмлень для побутових споживачів та обмежувати потужність для промисловості. Саме тому автономність та резервування комунікацій стають головним пріоритетом для виживання великих міст у зимовий період.