До 3 очередей без света: какими будут графики отключений 14 ноября

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Какими будут графики отключений 14 ноября?

В субботу, 14 ноября, в некоторых областях Украины будут применяться плановые ограничения потребления электроэнергии. Они коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей.

В частности, для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей введут графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей.

Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение украинцам.

Напомним, за последнюю неделю российские удары повредили 10 энергетических объектов в Киевской области. Из-за этого без электроэнергии остались более 203 тысяч семей. На восстановление электроснабжения специалистам потребовалось четверо суток. Ежедневно над ликвидацией последствий атак в регионе работают более 200 аварийно-восстановительных бригад.

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Помимо местных сетей, российские удары повреждают и высоковольтные линии Укрэнерго, по которым электроэнергия поступает в область. Из-за этого энергетики вынуждены прибегать к экстренным и стабилизационным отключениям.

Еще одной проблемой стал резкий рост потребления после восстановления электроснабжения, ведь люди одновременно включают бойлеры, обогреватели и другую технику. В ДТЭК пояснили, что это перегружает сети и вызывает новые аварии, которых сейчас фиксируются сотни ежедневно.