За неделю российские удары были повреждены 10 энергетических объектов в Киевской области, – ДТЭК

Как сообщили 13 ноября в ДТЭК, специалисты восстанавливали подачу электроэнергии в течение четырех суток.

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Почему отключают свет?

В компании отметили, что к ликвидации последствий в регионе ежедневно привлекается более 200 аварийно-восстановительных бригад.

Кроме локальных сетей, постоянные удары испытывают высоковольтные линии Укрэнерго, по которым электроэнергия поступает в область. Повреждение такой инфраструктуры заставляет компанию применять экстренные и стабилизационные ограничения, пояснили в ДТЭК.

Серьезным вызовом для энергосистемы является резкий рост потребления сразу после возобновления подачи тока, отметили в компании. Потребители массово и одновременно пытаются включать бойлеры, обогреватели и другую технику.

Сети перегружаются, возникают новые аварии. Сейчас таких случаев сотни каждый день– добавили энергетики.

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Напомним, 13 ноября в результате массированных российских атак без света остались часть потребителей в 12 областях Украины. Главной целью ударов стали высоковольтные подстанции в девяти областях страны.