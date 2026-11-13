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За тиждень російські удари пошкодили 10 енергооб'єктів на Київщині, – ДТЕК

Дарія Черниш
ДТЕК відключення світла

Головні причини відключення світла на Київщині / GettyImages (ілюстративне)

Російські війська протягом останнього тижня пошкодили 10 енергетичних об'єктів у Київській області. Внаслідок цього без електроенергії були понад 203 тисячі родин, а фахівці ліквідовують сотні аварій щодня.

Як повідомили 13 листопада у ДТЕК, фахівці відновлювали постачання протягом чотирьох діб.

 
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Чому вимикають світло?

У компанії зазначили, що над ліквідацією наслідків у регіоні щодня залучено понад 200 аварійно-відновлювальних бригад.

Крім локальних мереж, постійних ударів зазнають високовольтні лінії Укренерго, якими електроенергія надходить до області. Пошкодження такої інфраструктури змушує компанію застосовувати екстрені та стабілізаційні обмеження, пояснили у ДТЕК.

Серйозним викликом для енергосистеми є й різке зростання споживання одразу після відновлення подачі струму, зазначили у компанії. Споживачі масово й одночасно намагаються вмикати бойлери, обігрівачі та іншу техніку.

Мережі перевантажуються, виникають нові аварії. Зараз таких випадків сотні щодня– додали енергетики.

Пальне

Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, 13 листопада внаслідок масованих російських атак без світла залишилися частина споживачів у 12 областях України. Тоді головною ціллю ударів стали високовольтні підстанції у дев'яти областях країни.

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