"Относимся к свету как к товару": в YASNO объяснили ситуацию с отключением за долги

С 1 января 2024 года в Украине отменили мораторий на отключение должников. Однако 2 апреля в СМИ начали распространять "сенсацию", что якобы будут отключать свет тем, кто не платит, хотя это не является новостью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генерального директора YASNO Сергея Коваленко.

Смотрите также В марте Украина значительно увеличила импорт электроэнергии

Коваленко объяснил, кому из украинцев могут отключать свет

Коваленко отметил, что каждые несколько месяцев в медиа происходит "сенсационное открытие" – за долги за коммуналку могут отключать. Однако гендиректор YASNO объяснил, что мораторий на отключение должников отменен еще 15 месяцев назад – с 1 января 2024 года.

Это был вынужденный шаг государства, чтобы не допустить злоупотреблений. Новости, которую сегодня разносят телеграмм-каналы – где-то 15 месяцев,

– заявил Коваленко.

Гендиректор YASNO также объяснил, по какому принципу происходит отключение должников. Так, критерии отключения определены правилами рынка электроэнергии, а не поставщиком. Кроме того, Коваленко отметил, что поставщик никогда не заинтересован в том, чтобы отключать потребителя.

"Он заинтересован получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить его и потерять клиента", – добавил гендиректор YASNO.

Также следует заметить, что отключение происходят только исключительно у тех потребителей, которые несмотря на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие оповещения игнорируют проблему и отказываются погашать долг. Если для оплаты у человека нет средств, есть возможность заключить график погашения задолженности

И несмотря на все это разнообразие возможностей, имеем на сейчас почти 1,5 миллиарда гривен долга перед YASNO. Поэтому относимся к свету, как к товару,

– резюмировал Коваленко.

К слову, ранее 24 Канал подробно объяснил, кому из украинцев могут отключать свет.