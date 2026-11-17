В результате ночной российской атаки 17 ноября серьезные повреждения получили тепловые магистрали Северного и Южного мостов. В связи с этим специалисты в экстренном порядке переключают часть потребителей.

Кого касаются экстренные изменения в сфере отопления

Потребителей Дарницкого, Оболонского и Подольского районов в настоящее время переключают на резервное теплоснабжение, что сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Для жителей микрорайонов Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки это означает временные бытовые трудности. Подачу теплоносителя в жилые дома уже постепенно восстанавливают из других источников, однако на время проведения ремонтных работ у этих потребителей будет полностью отсутствовать горячее водоснабжение.

Обратите внимание! На данный момент точных сроков возвращения к привычной схеме работы нет. Ремонтные бригады "Киевтеплоэнерго" уже обследуют поврежденные участки магистралей и определяют объемы необходимых работ.

Напомним, что утром 17 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Прозвучали взрывы, известно о повреждениях. В частности, речь идет о Северный мост. В настоящее время он перекрыт для транспорта.

Следует также добавить, что в столице отопительный сезон начался еще 16 октября – для учреждений социальной сферы. А тепло в домах начало поступать 2 ноября.

По состоянию на 9 ноября уже примерно 80% домов были с теплом.