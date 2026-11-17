Кого стосуються екстрені зміни щодо опалення

Споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів наразі переключають на резервне теплопостачання, про що повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

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Для мешканців мікрорайонів Куренівка, Оболонь, Осокорки та Позняки це означає тимчасові побутові труднощі. Подачу теплоносія до житлових будинків уже поступово відновлюють з інших джерел, проте на час проведення ремонтних робіт у цих споживачів буде повністю відсутнє гаряче водопостачання.

Зверніть увагу! Наразі точних термінів повернення до звичної схеми роботи немає. Ремонтні бригади "Київтеплоенерго" вже обстежують пошкоджені ділянки магістралей та визначають обсяги необхідних робіт.

Нагадаємо, що вранці 17 листопада Росія атакувала Київ балістикою. Пролунали вибухи, відомо про пошкодження. Зокрема, йдеться про Північний міст. Наразі він перекритий для транспорту.

Слід також додати, що у столиці опалювальний сезон розпочався ще 16 жовтня – для закладів соціальної сфери. А тепло у будинках почало з'являтися 2 листопада.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Станом на 9 листопада вже приблизно 80% будинків були із теплом.