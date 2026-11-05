Чи буде у Києві вода під час блекаутів: що відбувається з водоканалом напередодні важкої зими

Київ у листопаді 2026-го зіштовхнувся з проблемою, про яку під час відключень світла замислюються не одразу: разом з електроенергією у будинках може зникнути й вода. І справа не лише в тому, що без живлення зупиняються насоси.

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Навіть після повернення світла водопостачання не відновлюється миттєво, а тривале знеструмлення може створити додаткові проблеми для всієї системи.

Забезпечити безперебійну роботу системи лише за допомогою генераторів непросто. Вони не завжди здатні покрити потреби потужного обладнання, а електроенергія від резервних джерел обходиться значно дорожче. До того ж частину робіт із підключення генераторів, ймовірно, завершать лише навесні 2027 року.

На тлі нових перебоїв із водою 5 листопада постає питання, наскільки столиця України готова до тривалих блекаутів, чому резервне живлення досі не розв'язує проблему, а головне – чому проблема вкотре підкралася раптово та чи зможе Київ уникнути зупинки водопостачання взимку, – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Тривалі відключення світла можуть залишити Київ без води

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру створюють для Києва ризик одночасної втрати електро- та водопостачання. Під час масштабних знеструмлень у столиці вже фіксували перебої з подачею води, а в окремих районах електроенергії не було понад добу.

Президент Володимир Зеленський назвав ситуацію в Києві особливо складною: багатогодинні відключення світла й води відчувають як жителі, так і підприємства.

Через повторні обстріли та повітряні тривоги ремонтні бригади не завжди можуть працювати безперервно. Тому глава держави доручив уряду й правоохоронцям підготувати заходи щодо компаній, які відстають від графіків відновлення інфраструктури.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі "РанокLIVE" пояснив, що відключення на 2 – 3 години не повинні спричинити критичних проблем. Однак якщо насоси не працюватимуть вже 8 – 10 годин, водопостачання може припинитися. Навіть після повернення електроенергії для відновлення подачі води знадобиться ще приблизно три години стабільного живлення.

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Чому проблеми з каналізацією можуть зупинити водопостачання

Стабільність водопостачання залежить не лише від насосів, які подають воду до будинків, а й від роботи каналізації. Якщо мережі не зможуть відводити стоки, це може вплинути й на подачу води споживачам.

Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк пояснив у коментарі 24 Каналу, що не має достатньо інформації для оцінки готовності столиці до тривалих знеструмлень.

Експерт каже, що однією з причин перебоїв могла бути залежність водопостачання від роботи каналізаційних насосів – якщо подавати воду за несправної системи водовідведення, стоки можуть опинитися на вулицях.

Тому тут є власне цей момент, що перед тим, як відключати воду, треба відключати каналізацію– пояснив Павлюк.

Чому генератори не можуть повністю замінити електропостачання для водоканалу

Одне з головних питань підготовки столиці до зими – чи зможе "Київводоканал" працювати під час тривалих знеструмлень завдяки резервному живленню.

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Виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв визнав, що генератори не здатні повністю забезпечити потреби водопровідної системи через її значну потужність. Водночас місто працює над резервним живленням централізованих мереж. Перший етап передбачає встановлення електростанцій загальною потужністю 16 МВт, зокрема для критичних об'єктів водовідведення.

Святослав Павлюк пояснив, що насоси на водопровідних і очисних спорудах часто мають потужність мегаватного класу. Тому для їхньої роботи потрібні великі генератори, а навіть із таким обладнанням не завжди вдається підтримувати тиск на рівні, який забезпечує централізована мережа.

Тобто технічно можна забезпечити потужність генераторів таку, щоб запускати повністю системи водоканалу. І це можна зробити. Але це довго і дорого– наголосив експерт.

Додаткова проблема – вартість електроенергії. За оцінкою Павлюка, генераторна електроенергія обходиться водоканалу значно дорожче за мережеву.

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Отже, для тривалої роботи генераторів потрібні додаткові кошти на пальне й обслуговування, яких не передбачено в чинних тарифах.

Чому затримується підготовка резервного живлення для "Київводоканалу"

Питання забезпечення водоканалу генераторами порушували ще до початку опалювального сезону. Наприкінці жовтня 2025-го року Київрада виділила 450 мільйонів гривень на придбання альтернативних джерел живлення. Тоді ж мер Віталій Кличко наголошував на потребі обладнати системи водопостачання та водовідведення резервним живленням.

Однак, як зазначає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, кошти не вдалося вчасно реалізувати, а запуск обладнання відклали.

За даними Prozorro, у другій половині вересня 2026 року "Київводоканал" уклав 13 договорів на облаштування резервного живлення для 13 насосних станцій загальною вартістю 615,64 мільйона гривень. Угоди підписали з одним підрядником без відкритих конкурентних торгів.

За умовами контрактів, роботи й підключення обладнання триватимуть до кінця березня – квітня 2027 року. Тобто нові системи не встигнуть повноцінно запрацювати до завершення поточного опалювального сезону.

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Необхідно розробити проєкт, закупити й доставити техніку, змонтувати її та запустити в роботу. За словами Павлюка, наприкінці серпня уряд повідомляв про 24 мільярди гривень, уже використаних на плани енергетичної стійкості, тоді як їхню загальну вартість оцінювали приблизно у 300 мільярдів гривень.

Тобто це не про шукання винних чи невинних, але просто це дуже складно, тому що водоканали – це величезні споруди, величезні труби, величезні насоси, засувки і так далі. Воно все велике, воно інерційне. Це не те, що можна піти в магазині купити– зазначив експерт.

Також на ринку може не бути достатньої кількості генераторів потрібної потужності, що ускладнює швидке оснащення водоканалу.

Уряд передасть Києву ще 10 генераторів для роботи водоканалу

На тлі проблем із резервним живленням уряд вирішив додатково забезпечити столицю генераторами. Київ має отримати 10 установок для водоканалу, ще 21 генератор планують передати 12 громадам в інших регіонах.

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Обладнання закуповують коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією. Уряд наголошує на необхідності резервного живлення як для водопровідних мереж, так і для систем водовідведення.

Працівникам водоканалів платитимуть додатково за відновлення інфраструктури.

Програма діятиме з листопада до завершення опалювального сезону. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив, хто отримає додаткові кошти.

Саме енергетики, комунальники, працівники водопостачання та водовідведення, житлово-комунального сектору, залізничники будуть отримувати від сьогодні 30 тисяч гривень додатково до своєї заробітної плати саме ті, хто безпосередньо беруть участь у відновлювальних роботах– зазначив він.

Яка ситуація з водою у Києві 5 листопада і чи можна уникнути перебоїв

5 листопада 2026-го року "Київводоканал" повідомив про перебої з водопостачанням в усіх районах столиці через аварійні відключення електроенергії на об'єктах підприємства.

Фахівці водоканалу разом з енергетиками працювали над відновленням послуги. Близько 15:00 мер Віталій Кличко повідомив, що тиск у системі поступово нормалізується, а воду повертають у райони, де виникли перебої.

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Аварійна ситуація виникла внаслідок ворожої атаки на енергосистему України та пошкодження енергетичного обладнання, яке подає електроенергію зокрема й на Київ– пояснив міський голова.

Під час перебоїв мешканці столиці можуть набрати питну воду в бюветах. Розташування найближчих пунктів можна знайти на електронній карті бюветів Києва.

Святослав Павлюк вважає, що технічно забезпечити водоканал резервним живленням можливо. Для цього потрібні завчасне планування, обладнання відповідної потужності та кошти на його встановлення й експлуатацію.