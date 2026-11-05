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Уряд передасть Києву та громадам 31 генератор для стабільної роботи водоканалів 

Вероніка Соцкова
Захист від знеструмлень: уряд виділив генератори для водоканалів Києва та регіонів - Економіка

Кабмін посилює енергетичну стійкість водоканалів / Getty Images

Кабінет Міністрів передасть Києву 10 додаткових генераторів, щоб забезпечити безперебійну роботу водоканалу під час знеструмлень. Ще 21 генератор отримають 12 територіальних громад в інших регіонах України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

 
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Для чого Києву передають генератори?

За його словами, резервні джерела живлення мають допомогти водоканалам і системам водовідведення працювати навіть у разі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення– наголосив прем'єр.

Корецький також закликав місцеву владу якнайшвидше встановити та підключити генератори після їх отримання.

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Нагадаємо, 3 листопада у Києві через російські атаки на енергетичну інфраструктуру виникли перебої з водопостачанням. Тоді в столиці та області запровадили екстрені відключення електроенергії після пошкодження регіонального енерговузла.

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Через знеструмлення основних об'єктів "Київводоканалу" в оселях містян може зникати вода. У КМДА пояснили, що навіть після відновлення електропостачання для запуску обладнання, наповнення мереж і стабілізації тиску знадобиться додатковий час.

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Якщо води не буде тривалий час, кияни можуть скористатися міськими бюветами, розташування яких можна знайти на інтерактивній карті. Міські служби та енергетики працюють над відновленням стабільного живлення об'єктів водоканалу.

Водночас російські атаки ускладнили роботу електротранспорту, зокрема трамваїв і тролейбусів. За даними "Укренерго", протягом попередньої доби ворог понад 20 разів атакував енергетичні об'єкти, через що в низці регіонів, зокрема в Києві, застосували аварійні відключення.

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