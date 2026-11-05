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Правительство передаст Киеву и общинам 31 генератор для стабильной работы водоканалов

Вероника Соцкова
Защита от отключений электроэнергии: правительство выделило генераторы для водоканалов Киева и регионов – Экономика

Кабмін посилює енергетичну стійкість водоканалів / Getty Images

Кабинет министров передаст Киеву 10 дополнительных генераторов, чтобы обеспечить бесперебойную работу водоканала во время обесточиваний. Еще 21 генератор получат 12 территориальных общин в других регионах Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

 
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Зачем Киеву передают генераторы?

По его словам, резервные источники питания должны помочь водоканалам и системам водоотведения работать даже в случае российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Крайне важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания– подчеркнул премьер.

Корецкий также призвал местные власти как можно быстрее установить и подключить генераторы после их получения.

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Напомним, 3 ноября в Киеве из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру возникли перебои с водоснабжением. Тогда в столице и области ввели экстренные отключения электроэнергии после повреждения регионального энергоузла.

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Из-за отключения электроэнергии на основных объектах "Киевводоканала" в домах горожан может пропасть вода. В КГГА пояснили, что даже после возобновления электроснабжения для запуска оборудования, наполнения сетей и стабилизации давления потребуется дополнительное время.

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Если вода не будет поступать в течение длительного времени, киевляне могут воспользоваться городскими бюветами, расположение которых можно найти на интерактивной карте. Городские службы и энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения объектов водоканала.

В то же время российские атаки затруднили работу электротранспорта, в частности трамваев и троллейбусов. По данным "Укрэнерго", в течение предыдущих суток враг более 20 раз атаковал энергетические объекты, поэтому в ряде регионов, в частности в Киеве, пришлось прибегнуть к аварийным отключениям.

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