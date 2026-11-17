Кадри з пошкодженого Північного мосту зафільмував The Kyiv Independent. Їх поширив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

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Які наслідки ударів?

Відео з наслідками балістичної атаки ширяться у соцмережах. На кадрах видно, як люди пішки йдуть через пошкоджений Північний міст.

Північний міст після балістичної атаки: дивіться відео

Також на місці вже працюють екстрені служби. Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, фахівці ще оцінюють наслідки удару. Після цього киянам повідомлять, скільки часу триватиме відновлення руху мостом.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували балістичними ракетами два мости в Києві та пошкодили енергетичні мережі у трьох областях. Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти спрямували чотири балістичні ракети по Південному мосту та ще три – по Північному.

До того ж під час російського удару по Південному мосту була пошкоджена тепломережа. Через це без опалення залишились 317 будинків у Дарницькому районі столиці.