Это не Киев: в каких областных центрах произошли масштабные отключения света

Россия уже более месяца непрерывно наносит удары по украинской генерации, пытаясь погрузить страну в полную темноту. На данный момент самый тяжелый удар пришелся на восточную часть страны.

Что происходит в энергосистеме Украины

Масштабные отключения электроэнергии "накрыли" Днепр, Харьков, Полтаву и Запорожье, что сообщили в Укрэнерго.

Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение города существенно ограничено,

– говорится в сообщении.

Восстановительные работы на поврежденных объектах ведутся в круглосуточном режиме. Однако в первую очередь электроэнергия направляется не в жилые дома, а на поддержание критически важной инфраструктуры: больниц, котельных и водоканалов.

Обратите внимание! Ситуация в энергетической системе Украины остается сложной.

Напомним, что только за прошедшую неделю Россия 116 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику, а также нефтегазовый сектор. Всего было зафиксировано 161 инцидент, приведший к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры страны.

Утром были зафиксированы отключения электроэнергии у потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Тернопольской и Черкасской областях. Кроме того, в Харьковской и Полтавской областях применили аварийные отключения света.