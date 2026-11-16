Це не Київ: які областні центри зіткнулися з масштабними відключеннями світла

Що відбувається в енергосистемі України

Масштабні знеструмлення "накрили" Дніпро, Харків, Полтаву та Запоріжжя, про що повідомили в Укренерго.

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Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене– йдеться у повідомленні.

Відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах тривають у цілодобовому режимі. Проте першочергово кіловати спрямовують не в житлові будинки, а на підтримку критичної інфраструктури: лікарень, котелень та водоканалів.

Зверніть увагу! Ситуація в енергетичній системі України залишається складною.

Нагадаємо, що тільки протягом минулого тижня Росія 116 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику, а також нафтогазовий сектор. Загалом було зафіксовано 161 інцидент, який призвів до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури країни.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вранці були зафіксовані знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях. Крім того, на Харківщині та Полтавщині застосували аварійні відключення світла.