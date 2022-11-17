Свет будет всего несколько часов в день: ДТЭК предупредил о масштабных отключениях

В результате самой масштабной ракетной атаки, которую Россия совершила 15 ноября, энергетические объекты Украины подверглись беспрецедентным разрушениям. Из-за этого свет в некоторых регионах могут отключаться на более длительный промежуток времени, чем сейчас.

Иногда света может не быть даже несколько дней – рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости".

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Света не будет большую часть времени

По словам руководителя ДТЭК, в некоторых регионах по плану будут уже не выключать свет, а включать его. Такие "включения" будут производиться на несколько часов.

Это дни. Мы будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, количество часов, в течение которых будет электричество, может быть очень коротким. Это два-три часа в сутки,

– сказал он.

Остановила работу одна из ТЭС

Из-за попадания по одной из ТЭС группы ДТЭК она остановила работу. Сахарук подчеркнул, что ситуация хоть и очень сложная, но контролируемая. По его словам, оккупанты нанесли ущерб тем мощностям, которые передают энергию. Больше всего пострадали энергетические объекты в центре Украины и на западе.

Из-за значительных повреждений около 40% потребителей в Украине осталось без света. По словам руководителя ДТЭК, оперативные меры по подключению потребителей были приняты там, где это возможно, и частично приступили к восстановительным работам, но их пока нельзя провести везде.

Как сэкономить электроэнергию

Напоминаем, что украинцы могут помочь снизить количество отключений, минимизировав использование электроэнергии. Укрэнерго порекомендовала вытащить из розетки все ненужные в момент приборы, а также призвала включать энергоемкость поочередно.

Как разумно пользоваться электроприборами / Картинка 24 канала