Особенности системы: в Минэнерго объяснили, почему выключают свет даже без массированных атак
- Министр энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, что отключение света могут случаться из-за структуры объединенной энергосистемы.
- Благодаря возведению защитных сооружений на энергетических объектах и противовоздушной обороне удалось избежать большего количества отключений, несмотря на сложность защиты от массированных атак.
Даже без массированных российских ударов по энергообъектам украинцы могут сталкиваться с отключениями света, как почасовыми, так и аварийными. Причина – в самой структуре энергосистемы.
Какова особенность энергосистемы Украины?
Об этом рассказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".
Такая особенность энергосистемы – она объединена. И любые повреждения в энергосистеме могут влиять в целом на ситуацию в системе,
– отметила Гринчук.
То есть, если россияне ударили по энергетическим объектам в Черниговской или Сумской области, это может вызвать проблемы в системе в целом. Поэтому энергетикам приходится временно балансировать нагрузку.
Чтобы не допустить сложных аварий, которые могут привести потом к нарушению работы системы, балансировать приходится иногда графиками аварийных отключений, или графиками почасовых отключений, ограничениями потребителей.
Впрочем, министр отметила, что графики аварийных отключений – краткосрочные явления, которые необходимы, чтобы стабилизировать энергосистему в определенный момент.
Почему отключений могло быть больше?
В общем отключений света в Украине могло бы быть значительно больше, а ситуация в энергосистеме – сложнее. Об этом Светлана Гринчук отметила во время пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе, пишет "Радио Свобода".
Избежать этого удалось благодаря возведению защитных сооружений на энергетических объектах. Вместе с противовоздушной обороной они позволяют защитить систему, однако из-за массированности российских атак полностью отразить удары сложно.
И массированность, когда бывает более 100, а то и под 200 дронов против одного объекта в сочетании с ракетами, очень сложно защитить так, чтобы вообще никак не повредило,
– подчеркнула Гринчук.
Стоит знать! На сегодня Минэнерго сложно определить процент разрушений энергообъектов, поскольку он постоянно меняется. Однако энергетики круглосуточно восстанавливают повреждения.
Какова ситуация в энергетике Украины?
Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин имеет целью спровоцировать в Украине гуманитарную катастрофу зимой. По словам президента, глава Кремля не планирует останавливать агрессию, о чем свидетельствуют постоянные удары по энергетической инфраструктуре, направленные на то, чтобы оставить украинцев без света и тепла в холодный период.
В ответ Кабинет министров принял решение выделить более 6 миллиардов гривен из резервного фонда на усиление защиты критической инфраструктуры. Эти средства направят на укрепление объектов топливно-энергетического комплекса, железной дороги, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Между тем в "Укрэнерго" призывают украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пикового потребления – утром и вечером. Это поможет стабилизировать работу энергосистемы в условиях постоянных атак.