Особенности системы: в Минэнерго объяснили, почему выключают свет даже без массированных атак

Даже без массированных российских ударов по энергообъектам украинцы могут сталкиваться с отключениями света, как почасовыми, так и аварийными. Причина – в самой структуре энергосистемы.

Какова особенность энергосистемы Украины?

Об этом рассказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".

Такая особенность энергосистемы – она объединена. И любые повреждения в энергосистеме могут влиять в целом на ситуацию в системе,

– отметила Гринчук.

То есть, если россияне ударили по энергетическим объектам в Черниговской или Сумской области, это может вызвать проблемы в системе в целом. Поэтому энергетикам приходится временно балансировать нагрузку.

Светлана Гринчук Министр энергетики Украины Чтобы не допустить сложных аварий, которые могут привести потом к нарушению работы системы, балансировать приходится иногда графиками аварийных отключений, или графиками почасовых отключений, ограничениями потребителей.

Впрочем, министр отметила, что графики аварийных отключений – краткосрочные явления, которые необходимы, чтобы стабилизировать энергосистему в определенный момент.

Почему отключений могло быть больше?

В общем отключений света в Украине могло бы быть значительно больше, а ситуация в энергосистеме – сложнее. Об этом Светлана Гринчук отметила во время пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе, пишет "Радио Свобода".

Избежать этого удалось благодаря возведению защитных сооружений на энергетических объектах. Вместе с противовоздушной обороной они позволяют защитить систему, однако из-за массированности российских атак полностью отразить удары сложно.

И массированность, когда бывает более 100, а то и под 200 дронов против одного объекта в сочетании с ракетами, очень сложно защитить так, чтобы вообще никак не повредило,

– подчеркнула Гринчук.

Стоит знать! На сегодня Минэнерго сложно определить процент разрушений энергообъектов, поскольку он постоянно меняется. Однако энергетики круглосуточно восстанавливают повреждения.

Какова ситуация в энергетике Украины?