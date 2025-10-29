Особливості системи: у Міненерго пояснили, чому вимикають світло навіть без масованих атак

Навіть без масованих російських ударів по енергооб'єктах українці можуть стикатися з відключеннями світла, як погодинними, так і аварійними. Причина – у самій структурі енергосистеми.

Яка особливість енергосистеми України?

Про це розповіла міністерка енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми Україна".

Дивіться також В окремих регіонах України ввели графіки: що буде зі світлом 29 жовтня

Така особливість енергосистеми – вона об'єднана. І будь-які пошкодження в енергосистемі можуть впливати загалом на ситуацію в системі,

– зазначила Гринчук.

Тобто, якщо росіяни вдарили по енергетичних об'єктах у Чернігівській або Сумській області, це може викликати проблеми у системі в цілому. Тому енергетикам доводиться тимчасово балансувати навантаження.

Світлана Гринчук Міністерка енергетики України Щоб не допустити складних аварій, які можуть призвести потім до порушення роботи системи, балансувати доводиться інколи графіками аварійних відключень, або графіками погодинних відключень, обмеженнями споживачів.

Втім, міністерка наголосила, що графіки аварійних відключень – короткострокові явища, які необхідні, щоб стабілізувати енергосистему у певний момент.

Чому відключень могло бути більше?

Загалом відключень світла в Україні могло б бути значно більше, а ситуація в енергосистемі – складнішою. Про це Світлана Гринчук зауважила під час пресконференції із міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе, пише "Радіо Свобода".

Уникнути цього вдалося завдяки зведенню захисних споруд на енергетичних об'єктах. Разом із протиповітряною обороною вони дозволяють захистити систему, проте через масованість російських атак повністю відбити удари складно.

Та масованість, коли буває понад 100, а то і під 200 дронів проти одного об'єкту в поєднанні з ракетами, дуже складно захистити так, щоби взагалі ніяк не пошкодило,

– наголосила Гринчук.

Варто знати! На сьогодні Міненерго складно визначити відсоток руйнувань енергооб'єктів, оскільки він постійно змінюється. Проте енергетики цілодобово відновлюють пошкодження.

Яка ситуація в енергетиці України?