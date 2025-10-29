Особливості системи: у Міненерго пояснили, чому вимикають світло навіть без масованих атак
- Міністерка енергетики України Світлана Гринчук пояснила, що відключення світла можуть траплятися через структуру об'єднаної енергосистеми.
- Завдяки зведенню захисних споруд на енергетичних об'єктах та протиповітряній обороні вдалося уникнути більшої кількості відключень, незважаючи на складність захисту від масованих атак.
Навіть без масованих російських ударів по енергооб'єктах українці можуть стикатися з відключеннями світла, як погодинними, так і аварійними. Причина – у самій структурі енергосистеми.
Яка особливість енергосистеми України?
Про це розповіла міністерка енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми Україна".
Така особливість енергосистеми – вона об'єднана. І будь-які пошкодження в енергосистемі можуть впливати загалом на ситуацію в системі,
– зазначила Гринчук.
Тобто, якщо росіяни вдарили по енергетичних об'єктах у Чернігівській або Сумській області, це може викликати проблеми у системі в цілому. Тому енергетикам доводиться тимчасово балансувати навантаження.
Щоб не допустити складних аварій, які можуть призвести потім до порушення роботи системи, балансувати доводиться інколи графіками аварійних відключень, або графіками погодинних відключень, обмеженнями споживачів.
Втім, міністерка наголосила, що графіки аварійних відключень – короткострокові явища, які необхідні, щоб стабілізувати енергосистему у певний момент.
Чому відключень могло бути більше?
Загалом відключень світла в Україні могло б бути значно більше, а ситуація в енергосистемі – складнішою. Про це Світлана Гринчук зауважила під час пресконференції із міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе, пише "Радіо Свобода".
Уникнути цього вдалося завдяки зведенню захисних споруд на енергетичних об'єктах. Разом із протиповітряною обороною вони дозволяють захистити систему, проте через масованість російських атак повністю відбити удари складно.
Та масованість, коли буває понад 100, а то і під 200 дронів проти одного об'єкту в поєднанні з ракетами, дуже складно захистити так, щоби взагалі ніяк не пошкодило,
– наголосила Гринчук.
Варто знати! На сьогодні Міненерго складно визначити відсоток руйнувань енергооб'єктів, оскільки він постійно змінюється. Проте енергетики цілодобово відновлюють пошкодження.
Яка ситуація в енергетиці України?
Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін має на меті спровокувати в Україні гуманітарну катастрофу взимку. За словами президента, глава Кремля не планує зупиняти агресію, про що свідчать постійні удари по енергетичній інфраструктурі, спрямовані на те, щоб залишити українців без світла та тепла в холодний період.
У відповідь Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити понад 6 мільярдів гривень із резервного фонду на посилення захисту критичної інфраструктури. Ці кошти спрямують на укріплення об’єктів паливно-енергетичного комплексу, залізниці, систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
Тим часом в "Укренерго" закликають українців економно використовувати електроенергію, особливо у години пікового споживання – вранці та ввечері. Це допоможе стабілізувати роботу енергосистеми в умовах постійних атак.