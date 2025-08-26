"Ничтожное" решение: в МИД отреагировали на "открытие" Россией портов Мариуполя и Бердянска
- Россия внесла порты Мариуполя и Бердянска в перечень своих портов и "открыла" их для международного судоходства, что Украина осудила как попытку легализовать оккупацию.
Украина призвала к жестким санкциям против российских и иностранных компаний, сотрудничающих с этими портами, и обратилась к Международной морской организации с просьбой напомнить о соблюдении резолюций об отказе от посещения этих портов.
В России официально внесли в перечень своих оккупированные украинские порты Мариуполя и Бердянска и "открыли" их для захода судов из других стран. Украина решительно осудила распоряжение российского правительства.
Как в Украине реагируют на решение России?
Министерство иностранных дел Украины назвало решение российского правительства по портам "ничтожным", сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий ведомства.
Расцениваем такие действия как очередную попытку России легализовать свою оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями,
– заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что это решение России грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, а именно:
- Устав ООН;
- Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года;
- и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Украина призвала международных союзников ударить жесткими санкциями по всем российским компаниям и предпринимателям, а также иностранных компаниях, которые будут торговать через порты Мариуполя и Бердянска, а также по судам, которые будут заходить в оккупированные порты.
МИД обратилось и к Международной морской организации (ИМО), чтобы та напомнила государствам в ее составе о соблюдении резолюции ассамблеи ИМО под номером А.1183 (33), которая призывает суда воздержаться от посещения закрытых украинских портов на оккупированных территориях.
Убеждены, что грубое нарушение Россией международного права в отношении закрытых портов на временно оккупированной территории Украины требует адекватной реакции международного сообщества в отношении портов на территории России,
– подчеркнули в МИД.
В ответ на эти действия России Украина ожидает жестких санкций против портов, которые вовлечены в функционирование российской военной машины.
Что известно об "открытии" портов?
- 22 августа российское правительство издало распоряжение об открытии портов Мариуполя и Бердянска для международного судоходства. Соответствующий указ подписал 25 августа премьер-министр России Михаил Мишустин.
- В Центре национального сопротивления. это решение назвали попыткой легализовать незаконный вывоз украинских ресурсов с оккупированных территорий, в частности зерна, угля, металлов.
- Только зерна с начала полномасштабного вторжения Россия украла около 15 миллионов тонн. Его переправляют в порты, где смешивают с российским зерном и отправляют на экспорт.