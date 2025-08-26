В Росії офіційно внесли до переліку своїх окуповані українські порти Маріуполя та Бердянська і "відкрили" їх для заходу суден з інших країн. Україна рішуче засудила розпорядження російського уряду.

Як в Україні реагують на рішення Росії?

Міністерство закордонних справ України назвало рішення російського уряду щодо портів "нікчемним", повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар відомства.

Дивіться також Росія викрала з окупованих територій України 2,5 мільйона тонн пшениці

Розцінюємо такі дії як чергову спробу Росії легалізувати свою окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями,

– заявили в МЗС.

У відомстві наголосили, що це рішення Росії грубо порушує основоположні принципи та норми міжнародного права, а саме:

Статут ООН;

Конвенцію ООН з морського права від 1982 року;

та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Україна закликала міжнародних союзників вдарити жорсткими санкціями по всіх російських компаніях та підприємцях, а також іноземних компаніях, які торгуватимуть через порти Маріуполя та Бердянська, а також по суднах, які заходитимуть в окуповані порти.

МЗС звернулося і до Міжнародної морської організації (ІМО), щоб та нагадала державам у її складі про дотримання резолюції асамблеї ІМО під номером А.1183(33), яка закликає судна утриматися від відвідування закритих українських портів на окупованих територіях.

Переконані, що грубе порушення Росією міжнародного права щодо закритих портів на тимчасово окупованій території України вимагає адекватної реакції міжнародної спільноти щодо портів на території Росії,

– підкреслили в МЗС.

У відповідь на ці дії Росії Україна очікує жорстких санкцій проти портів, які залучені у функціонування російської воєнної машини.

Що відомо про "відкриття" портів?