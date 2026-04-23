Украинцам возместят коммуналку: почему так произошло и о каких суммах идет речь
Украинцам могут возместить средства за коммунальные услуги. Общая сумма составляет 453 тысячи гривен. По результатам проверок, установлено немало нарушений требований действующего законодательства в области ценообразования.
Кому и как возместят коммунальные расходы?
Согласно принятым решениям и выданных предписаний субъектов хозяйствования, было обязано обеспечить возврат средств потребителям, о чем говорится на сайте Госпродпотребслужбы.
В I квартале текущего года Госпродпотребслужба осуществила 88 внеплановых мероприятий государственного контроля по соблюдению требований законодательства по установлению и применению государственных регулируемых цен в сфере жилищно-коммунальных услуг.
По результатам проведенных проверок в 86 случаях (97,7%) установлены нарушения требований действующего законодательства в сфере ценообразования,
– говорится в тексте.
После проверки:
- приняли 22 решения о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 862,9 тысячи гривен;
- выдали 77 предписаний по устранению нарушений и приведения цен в соответствие с требованиями законодательства;
- 7 должностных лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 17 тысяч гривен.
А в отчетном периоде (в частности по решениям, которые были приняты в предыдущих периодах):
- в государственный бюджет фактически поступило 112,6 тысяч гривен;
- было обеспечено проведение перерасчетов и фактическое возвращение потребителям 517,4 тысячи гривен.
Отмечается, что проверки осуществлялись исключительно на основании обоснованных обращений граждан о нарушении их прав и законных интересов. В связи с этим проверяются только те вопросы, что стали основанием для их проведения.
Что еще известно о компенсации коммуналки?
В частности правительство утвердило порядок компенсации за коммунальные услуги на пунктах эвакуации внутренне перемещенных лиц. Речь идет о четком механизме возмещения для владельцев или арендаторов сборных пунктов эвакуации, промежуточных пунктов, транзитных центров и приемных пунктов, где находятся эвакуированные люди до дальнейшего перемещения или расселения.
Компенсация будет покрывать стоимость потребленных коммунальных услуг:
- тепла;
- воды;
- электроэнергии;
- расходы на сжиженный газ;
- твердое и жидкое печное бытовое топливо.
Подать заявление можно через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Об этом сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.
Заметьте! Выплата компенсации будет осуществляться ежемесячно до 25 числа, а контроль за начислением выплат будет обеспечивать Нацсоцслужба и ее территориальные органы.
Что еще следует знать о коммунальных услугах?
- Сейчас правительство рассматривает новый важный законопроект. Он касается справедливого распределения жилищно-коммунальных услуг в Украине. Согласно тексту, предлагают составлять порядок определения и распределения объема тепловой энергии во время отопительного сезона для помещений с учетом различных категорий.
- В то же время Владимир Зеленский подписал новый законопроект. Благодаря ему владельцы жилья будут освобождены от уплаты за услуги по управлению многоквартирным домом в случае повреждения или разрушения жилья.