Украинцам возместят коммуналку: почему так произошло и о каких суммах идет речь

Украинцам могут возместить средства за коммунальные услуги. Общая сумма составляет 453 тысячи гривен. По результатам проверок, установлено немало нарушений требований действующего законодательства в области ценообразования.

Кому и как возместят коммунальные расходы?

Согласно принятым решениям и выданных предписаний субъектов хозяйствования, было обязано обеспечить возврат средств потребителям, о чем говорится на сайте Госпродпотребслужбы.

В I квартале текущего года Госпродпотребслужба осуществила 88 внеплановых мероприятий государственного контроля по соблюдению требований законодательства по установлению и применению государственных регулируемых цен в сфере жилищно-коммунальных услуг.

По результатам проведенных проверок в 86 случаях (97,7%) установлены нарушения требований действующего законодательства в сфере ценообразования.

– говорится в тексте.

После проверки:

приняли 22 решения о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 862,9 тысячи гривен;

выдали 77 предписаний по устранению нарушений и приведения цен в соответствие с требованиями законодательства;

7 должностных лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 17 тысяч гривен.

А в отчетном периоде (в частности по решениям, которые были приняты в предыдущих периодах):

в государственный бюджет фактически поступило 112,6 тысяч гривен; было обеспечено проведение перерасчетов и фактическое возвращение потребителям 517,4 тысячи гривен.

Отмечается, что проверки осуществлялись исключительно на основании обоснованных обращений граждан о нарушении их прав и законных интересов. В связи с этим проверяются только те вопросы, что стали основанием для их проведения.

Что еще известно о компенсации коммуналки?

В частности правительство утвердило порядок компенсации за коммунальные услуги на пунктах эвакуации внутренне перемещенных лиц. Речь идет о четком механизме возмещения для владельцев или арендаторов сборных пунктов эвакуации, промежуточных пунктов, транзитных центров и приемных пунктов, где находятся эвакуированные люди до дальнейшего перемещения или расселения.

Компенсация будет покрывать стоимость потребленных коммунальных услуг:

тепла;

воды;

электроэнергии;

расходы на сжиженный газ;

твердое и жидкое печное бытовое топливо.

Подать заявление можно через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Об этом сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

Заметьте! Выплата компенсации будет осуществляться ежемесячно до 25 числа, а контроль за начислением выплат будет обеспечивать Нацсоцслужба и ее территориальные органы.

