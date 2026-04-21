Почему ВПЛ могут отменить денежную помощь?
В частности если на депозитном банковском счете (или счетах) украинца есть сумма средств, превышающая в общей сумме 100 тысяч гривен, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда.
Это касается не только получателя помощи, но и других членов семьи. А состав семьи уполномоченного лица определяется на дату обращения за назначением поддержки.
Наличие таких средств контролируется:
- на первое число месяца, с которого назначается выплата;
- или на первое число каждого месяца, в котором получается помощь.
Помощь на проживание ВПЛ может быть назначена в случае соответствия семьи условиям, определенным постановлением,
– говорится в тексте.
Важно! Если семья впервые обращается за помощью или же она назначается автоматически на следующий период, то анализируется факт наличия депозита на сумму более 100 тысяч гривен в течение трех месяцев перед обращением.
При каких еще условиях могут отменить помощь для ВПЛ?
В частности существует немало причин для того, чтобы внутренне перемещенным лицам отменили или не назначили помощь. Среди них:
- покупка авто в возрасте до 5 лет (кроме мопеда или прицепа);
- приобретение квартиры, дома, земельного участка или ценных бумаг на сумму более 100 тысяч гривен;
- наличие депозита или ОВГЗ на сумму более 100 тысяч гривен;
- покупка жилья за счет государственной поддержки;
- приобретение иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 100 тысяч гривен;
- пребывание на полном государственном содержании;
- нахождение в местах лишения свободы;
- получение субсидии на аренду жилья;
- сдача в аренду собственной недвижимости и тому подобное.
Все эти факторы указаны в постановлении "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам".
Что еще стоит знать ВПЛ в апреле 2026 года?
- ВПЛ с 1 апреля могут инициировать внесение своих населенных пунктов в перечень мест, где ведутся боевые действия. Их перечень будут обновлять не реже, чем 1 раз в месяц.
- В то же время с 1 апреля изменились и условия предоставления помощи он ООН для ВПЛ. Два типа поддержки организация пока не предоставляет. Кроме того, отныне размер денежной помощи будет зависеть от ситуации, в которой находится домохозяйство.