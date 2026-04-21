Почему ВПЛ могут отменить денежную помощь?

В частности если на депозитном банковском счете (или счетах) украинца есть сумма средств, превышающая в общей сумме 100 тысяч гривен, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда.

Читайте также "Не эпизодическая работа": Ким призвал к системной поддержке переселенцев

Это касается не только получателя помощи, но и других членов семьи. А состав семьи уполномоченного лица определяется на дату обращения за назначением поддержки.

Наличие таких средств контролируется:

на первое число месяца, с которого назначается выплата; или на первое число каждого месяца, в котором получается помощь.

Помощь на проживание ВПЛ может быть назначена в случае соответствия семьи условиям, определенным постановлением,

– говорится в тексте.

Важно! Если семья впервые обращается за помощью или же она назначается автоматически на следующий период, то анализируется факт наличия депозита на сумму более 100 тысяч гривен в течение трех месяцев перед обращением.

При каких еще условиях могут отменить помощь для ВПЛ?

В частности существует немало причин для того, чтобы внутренне перемещенным лицам отменили или не назначили помощь. Среди них:

покупка авто в возрасте до 5 лет (кроме мопеда или прицепа);

приобретение квартиры, дома, земельного участка или ценных бумаг на сумму более 100 тысяч гривен;

наличие депозита или ОВГЗ на сумму более 100 тысяч гривен;

покупка жилья за счет государственной поддержки;

приобретение иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 100 тысяч гривен;

пребывание на полном государственном содержании;

нахождение в местах лишения свободы;

получение субсидии на аренду жилья;

сдача в аренду собственной недвижимости и тому подобное.

Все эти факторы указаны в постановлении "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам".

Что еще стоит знать ВПЛ в апреле 2026 года?