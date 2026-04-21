Чому ВПО можуть скасувати грошову допомогу?

Зокрема якщо на депозитному банківському рахунку (або рахунках) українця є сума коштів, що перевищує в загальній сумі 100 тисяч гривень, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Читайте також "Не епізодична робота": Кім закликав до системної підтримки переселенців

Це стосується не тільки отримувача допомоги, але й інших членів родини. А склад сім’ї уповноваженої особи визначається на дату звернення за призначенням підтримки.

Наявність таких коштів контролюється:

на перше число місяця, з якого призначається виплата; чи на перше число кожного місяця, в якому отримується допомога.

Допомога на проживання ВПО може бути призначена у разі відповідності сім’ї умовам, визначеним постановою,

– йдеться у тексті.

Важливо! Якщо сім’я вперше звертається за допомогою або ж вона призначається автоматично на наступний період, то аналізується факт наявності депозиту на суму понад 100 тисяч гривень протягом трьох місяців перед зверненням.

За яких ще умов можуть скасувати допомогу для ВПО?

Зокрема існує чимало причин для того, аби внутрішньо переміщеним особам скасували чи не призначили допомогу. Серед них:

купівля авто віком до 5 років (крім мопеда чи причепа);

придбання квартири, будинку, земельної ділянки чи цінних паперів на суму понад 100 тисяч гривень;

наявність депозиту чи ОВДП на суму понад 100 тисяч гривень;

купівля житла коштом державної підтримки;

придбання іноземної валюти або банківських металів на суму понад на 100 тисяч гривень;

перебування на повному державному утриманні;

знаходження у місцях позбавлення волі;

отримання субсидії на оренду житла;

здача в оренду власної нерухомості тощо.

Всі ці фактори вказані у постанові "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".

Що ще варто знати ВПО у квітні 2026 року?