Відповідну тезу в ефірі телемарафону озвучив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кім про підпримку ВПО

Як наголосив Віталій Кім, зараз діє чимало ефективних проєктів підтримки ВПО – і їхня сила в людях. У командах, які це організовують, у міжнародних партнерах, у енергії тих, хто працює на місцях. Водночас держава має чітко визначити пріоритети.

Це житло, робота, сервіси. А тоді додавати всі інші програми, і так, щоб люди мали одне джерело, де отримувати всю інформацію, всі послуги, всі можливості,

– вказав очільник ОВА.

За його словами, Асоціація прифронтових міст та громад нині працює над систематизацією кейсів із різних регіонів. Головна мета – забезпечити, щоб якісна допомога вимушеним переселенцям надавалася системно й була гарантованою.

Віталій Кім зазначив, що Асоціація прифронтових міст та громад об’єднує напрацьований досвід із різних прифронтових громад, де вже є чимало кейсів. За його словами, ці напрацювання мають бути систематизовані та оформлені у довгострокову програму, а не залишатися епізодичними рішеннями – з чіткою стратегією щонайменше до 2030 року.