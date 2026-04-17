Відповідну тезу в ефірі телемарафону озвучив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Кім про підпримку ВПО
Як наголосив Віталій Кім, зараз діє чимало ефективних проєктів підтримки ВПО – і їхня сила в людях. У командах, які це організовують, у міжнародних партнерах, у енергії тих, хто працює на місцях. Водночас держава має чітко визначити пріоритети.
Це житло, робота, сервіси. А тоді додавати всі інші програми, і так, щоб люди мали одне джерело, де отримувати всю інформацію, всі послуги, всі можливості,
– вказав очільник ОВА.
За його словами, Асоціація прифронтових міст та громад нині працює над систематизацією кейсів із різних регіонів. Головна мета – забезпечити, щоб якісна допомога вимушеним переселенцям надавалася системно й була гарантованою.
Віталій Кім зазначив, що Асоціація прифронтових міст та громад об’єднує напрацьований досвід із різних прифронтових громад, де вже є чимало кейсів. За його словами, ці напрацювання мають бути систематизовані та оформлені у довгострокову програму, а не залишатися епізодичними рішеннями – з чіткою стратегією щонайменше до 2030 року.