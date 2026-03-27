Таку думку висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в своїй колонці на порталі "Укрінформ".

Чому будівельна галузь має стати основою у відновленні України?

Сьогодні для України принципово важливо зробити вибір на користь будівництва як основи відновлення після повномасштабної війни. Водночас будівництво – це частина реального сектору економіки, яка створює нову додану вартість. Воно перетворює сировину і матеріали на готовий продукт – житло, інфраструктуру, виробничі об'єкти. І за рівнем доданої вартості це одна з найсильніших галузей. Саме тому будівництво дає суттєві надходження – як до державного бюджету, так і бюджетів міст та громад,

– зазначив Віталій Кім.

Він також нагадав про мультиплікаційний ефект, коли одна гривня в будівництві генерує у 6 – 10 разів більший економічний результат у суміжних галузях.

"Є ще один показовий факт. У 2025 році близько 30 відсотків економічного зростання України забезпечила саме будівельна галузь. Фактично кожна третя гривня приросту ВВП була сформована завдяки будівництву. І це в умовах війни. Це означає, що потенціал галузі після її завершення буде значно більшим", – підкреслив очільник ОВА.

За словами Віталія Кіма, в Україні, завдяки ресурсній базі, є всі можливості для створення повноцінного будівельно-промислового кластеру: від видобутку до виробництва матеріалів і кінцевого будівництва.

"Фактично йдеться про можливість створити в Україні замкнутий цикл із високою доданою вартістю, щоб працювати не тільки на внутрішнє відновлення, а й на експорт. У перспективі це може стати окремою точкою економічного зростання і частиною нової логістичної архітектури країни та дозволити Україні претендувати не лише на роль країни відновлення, а й на роль постачальника будівельних матеріалів і готових рішень для європейського ринку", – наголосив Кім.

Він переконаний: якщо вже зараз системно працювати над розвитком будівельної галузі, віддаючи їй належне місце в економічній стратегії держави, то будівництво може стати одним із ключових драйверів економіки.

У найближчі 5 – 10 років частка будівництва може зрости до 5 – 10 відсотків ВВП, а внесок у економічне зростання – до 40 – 50 відсотків. Після війни Україна або стане країною, яка будує, або залишиться в логіці відновлення втрат. Цей вибір ми маємо зробити вже зараз,

– констатував Віталій Кім.