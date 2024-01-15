Самая большая сумма за 13 лет: США и дальше кормит Россию деньгами за ядерное топливо

В 2023 году, впервые с 2010 года, экспорт российского ядерного топлива в США составил чуть больше миллиарда долларов. Это сумасшедшая сумма, которую американцы заплатили стране-агрессору. Понятно, что полученные средства Россия будет направлена на ведение захватнической войны в Украине.

Откуда России берет деньги на ведение войны

Как сообщают российские СМИ, сумма за ядерное топливо, проданное Россией США, установила рекордный показатель с 2010 года. За 11 месяцев 2023 года она составила 1 миллиард долларов.

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За весь 2022 год экспорт российского урана в США даже не превысил миллиарда – общая сумма была на уровне 766 миллионов долларов.

С 2022 года стоимость поставок российского урана выросла почти на половину. Интересно, что в 2023 году стоимость урана на мировом рынке продолжала расти – цена превысила 94 доллара за фунт.

Сколько США заплатили стране-агрессору

В ноябре 2023 года впервые за полгода Россия стала главным экспортером урана в США – было продано на 96 миллионов долларов ядерного топлива. До этого, в октябре, стоимость составила 63 миллиона долларов, а в сентябре – 32 миллиона долларов.

– было продано на ядерного топлива. До этого, в октябре, стоимость составила 63 миллиона долларов, а в сентябре – 32 миллиона долларов. Для сравнения: в ноябре Великобритания продала США топлива на 48,6 миллиона долларов, Япония – на 44 миллиона долларов, Бельгия – на 2,4 миллиона долларов.

Впрочем, еще в мае 2023 года страна-агрессор сделала поставку урана на сумму в 177 миллионов долларов.

Из заявлений "Росатома" известно, что организация в полном объеме и в указанный срок будет продолжать поставку ядерного топлива. Таким образом, атомная энергетика якобы должна быть "ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений".