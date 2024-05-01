Как накопить капитал с нуля: действенные советы

Наличие сбережений делает жизнь человека проще и стабильнее. Если вы имеете достаточно отложенных средств, даже при форс-мажорных обстоятельствах, сможете чувствовать себя спокойно.

Как начать откладывать деньги

Кажется, что в том, чтобы откладывать часть дохода нет ничего трудного. На самом деле "потеря" даже 10% от привычного бюджета, может весомо повлиять на привычный ритм жизни.

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Чтобы начать экономить, нужно:

Определить "комфортную" сумму для отложений. Не нужно экономить 10% от дохода, если это сильно влияет на ваши возможности. Лучше начать с 3/5% и постепенно увеличивать сумму.

Не нужно экономить 10% от дохода, если это сильно влияет на ваши возможности. Лучше начать с 3/5% и постепенно увеличивать сумму. "Заблокировать" отложенные средства. Лучше не складывать их в конверт дома, а открыть депозит в проверенном банке и перечислять деньги туда.

Лучше не складывать их в конверт дома, а открыть депозит в проверенном банке и перечислять деньги туда. Гасите долги постепенно. Максимально снизьте сумму, которую вам придется ежемесячно отдавать за кредит. Лучше не "выходить в 0" в конце месяца.

Максимально снизьте сумму, которую вам придется ежемесячно отдавать за кредит. Лучше не "выходить в 0" в конце месяца. Откладывайте "лишние" деньги. Бонусы и премии должны стать частью ваших сбережений.

Как распределять месячный бюджет

Если вам удалось погасить кредит, не спешите вводить сумму платежей в свой доход. Лучше продолжайте выплачивать эти средства, но уже на собственный накопительный счет.

Первоначально вы должны определить ваш прожиточный минимум – постоянную сумму, которую можно тратить в течение месяца. Представьте, что эти средства поступают вам как зарплата, а все "лишнее" сразу отправляется в копилку.

Для того чтобы эффективно распределить деньги, разложите их по условным конвертам:

Обязательные расходы. В эту категорию входит аренда, коммуналка, закупка продуктов, косметических средств и бытовой химии, платежи по кредитам, алименты и т.д. Развлечения. В этом конверте должны быть средства, которые вы сможете потратить на любые развлекательные события, например, поход в кино. Сбережения. Эти средства вы не можете трогать ни при каких обстоятельствах.