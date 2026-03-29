Минус 300 гривен от пенсии: кому отменили популярную надбавку
- С 25 января 2026 года отменена ежемесячная доплата к пенсии для части почетных доноров, которая составляла 10% от прожиточного минимума.
- Новые правила не имеют обратного действия: те, кто получил статус почетного донора до их вступления в силу, сохраняют право на доплату.
Части пенсионеров отменили одну из доплат, из-за чего размер ежемесячных выплат уменьшится. Изменения уже действуют, но коснутся не всех. Важно понимать, кто именно попадает под новые правила и почему надбавку больше не начисляют.
Какую надбавку в Украине отменили?
С 25 января 2026 года в Украине отменена ежемесячная доплата к пенсии для части доноров крови. Речь идет о надбавке, которая ранее начислялась почетным донорам и составляла 10% от прожиточного минимума, что составляло около 300 – 320 гривен.
Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", который обновил подход к системе льгот в этой сфере. Вместе с пенсионной доплатой отменен и ряд других преференций, в частности:
- дополнительный выходной после сдачи крови;
- специальные выплаты в случае временной нетрудоспособности;
- и надбавки к стипендиям для студентов-доноров.
Важно! Эти изменения не имеют обратного действия. Лица, которые получили статус почетного донора до вступления в силу новых правил, сохраняют право на соответствующую доплату и в дальнейшем. Зато новые доноры уже не смогут рассчитывать на эту форму финансовой поддержки.
Как объясняют в профильных органах, пересмотр льгот связан с гармонизацией украинского законодательства с европейскими стандартами. В частности, речь идет о переходе к модели добровольного и бесплатного донорства без материального стимулирования.
Какие доплаты остались для пенсионеров?
В 2026 году для пенсионеров, проживающих или официально работающих в горных населенных пунктах, предусмотрено повышение пенсионных выплат на 20%, сообщил "Юридический советник ВПЛ". Такая надбавка является частью государственной поддержки для жителей территорий со сложными условиями проживания.
В то же время право на эту доплату также может быть потеряно, если пенсионер длительное время находится за пределами Украины. В частности, в случае отсутствия в стране более 60 дней подряд без подтвержденных уважительных причин выплату могут отменить.
Могут ли отменить доплаты по возрасту?
- Возрастные доплаты по возрасту к пенсии в Украине не отменяются как вид государственной поддержки, ведь они предусмотрены законодательством и автоматически начисляются по достижении соответствующего возраста (70, 75, 80 лет). Эти надбавки имеют фиксированный характер и не подлежат индексации, поскольку не входят в базовый размер пенсии.
В то же время в некоторых случаях их выплата может не осуществляться или быть ограниченной. Это касается, в частности, работающих пенсионеров или ситуаций, когда общий размер пенсии превышает установленные пороговые значения.
Также возможны задержки из-за технических или документальных нюансов, однако само право на такую доплату не отменяется.