Кто может получить надбавку в 25% к пенсии?

Право на дополнительное повышение к пенсии имеют граждане, которым предоставлен статус участника боевых действий. Для этой категории законодательством предусмотрены отдельные подходы к формированию пенсионных выплат, в частности систему доплат и повышений к основному размеру пенсии, сообщает Пенсионный фонд.

В соответствии с положениями закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", участникам боевых действий устанавливается ежемесячная надбавка в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! В 2026 году это составляет 648 гривен, исходя из базового показателя 2 595 гривен. Дополнительно предусмотрено целевую денежную помощь, а также адресную доплату в случаях, когда общий размер пенсионных выплат не достигает определенного уровня.

Кроме этого, для лиц со статусом УБД действуют льготные условия выхода на пенсию по возрасту. В частности, мужчины могут воспользоваться правом на пенсию по достижении 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, а женщины после 50 лет при условии наличия не менее 20 лет стажа.

В то же время конечный размер пенсионных выплат определяется индивидуально и зависит от продолжительности страхового стажа и уровня дохода, с которого уплачивались страховые взносы.

Как оформить официально ежемесячную надбавку к пенсии?

Процедура оформления пенсии в целом соответствует стандартной, однако требует подтверждения статуса участника боевых действий соответствующими документами. Обратиться можно как лично в органы Пенсионного фонда, так и через электронные сервисы.

В 2026 году минимальный гарантированный уровень пенсионных выплат для этой категории составляет 5 449 гривен. Если рассчитанный размер ниже, государство компенсирует разницу путем начисления адресной помощи.

Индексируют ли надбавки к пенсии в Украине?