Хто може отримати надбавку у 25% до пенсії?

Право на додаткове підвищення до пенсії мають громадяни, яким надано статус учасника бойових дій. Для цієї категорії законодавством передбачено окремі підходи до формування пенсійних виплат, зокрема систему доплат і підвищень до основного розміру пенсії, повідомляє Пенсійний фонд.

Відповідно до положень закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", учасникам бойових дій встановлюється щомісячна надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зауважте! У 2026 році це становить 648 гривень, виходячи з базового показника 2 595 гривень. Додатково передбачено цільову грошову допомогу, а також адресну доплату у випадках, коли загальний розмір пенсійних виплат не досягає визначеного рівня.

Окрім цього, для осіб зі статусом УБД діють пільгові умови виходу на пенсію за віком. Зокрема, чоловіки можуть скористатися правом на пенсію після досягнення 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу, а жінки після 50 років за умови наявності щонайменше 20 років стажу.

Водночас кінцевий розмір пенсійних виплат визначається індивідуально та залежить від тривалості страхового стажу і рівня доходу, з якого сплачувалися страхові внески.

Як оформити офіційно щомісячну надбавку до пенсії?

Процедура оформлення пенсії загалом відповідає стандартній, однак потребує підтвердження статусу учасника бойових дій відповідними документами. Звернутися можна як особисто до органів Пенсійного фонду, так і через електронні сервіси.

У 2026 році мінімальний гарантований рівень пенсійних виплат для цієї категорії становить 5 449 гривень. Якщо розрахований розмір є нижчим, держава компенсує різницю шляхом нарахування адресної допомоги.

Чи індексують надбавки до пенсії в Україні?