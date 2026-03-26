Хто має повернути пенсії державі?

За відсутності належної інформації можливе нарахування та виплата зайвих коштів, про що зазначає ПФУ.

Читайте також Доплата 20% до пенсії: хто має на неї право у 2026 році

На розмір пенсії впливають різні обставини, про зміну яких необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України,
– йдеться у повідомленні.

Якщо дійсно відбулося зайве нарахування, то пенсіонеру доведеться повертати кошти.

На розмір пенсії зокрема впливають такі фактори:

  • працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю;
  • звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності;
  • працевлаштування людини, яка отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії;
  • зміна місця проживання;
  • зміна статусу (наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії);
  • зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії.

Що ж робити за таких обставин? Про зміни Пенсійний фонд можна поінформувати особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру.

Якщо ж такої можливості немає, то є можливість зробити це дистанційно – подати відповідну заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Гроші, які виплачені надміру (внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних) можуть бути:

  1. повернуті добровільно;
  2. стягненні на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Про це йдеться статті 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зверніть увагу! Переплата з пенсії утримується в розмірі 20%.

Що ще слід знати пенсіонерам?

  • Українці повинні звернутися до Пенсійного фонду, якщо втратили своє пенсійне посвідчення. Поновити його можна як онлайн, так й офлайн. Зокрема можна отримати електронний документ. Таке посвідчення має ті ж юридичні повноваження, що й звичайне.
  • Також, якщо пенсіонери не пройшли фізичну ідентифікацію, то ризикують втратити свої виплати. Мова йде про тих осіб, що перебувають на ТОТ або виїхали з України. Термін українці мають обмежений – до 1 квітня 2026 року.