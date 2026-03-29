Яку надбавку в Україні скасували?
З 25 січня 2026 року в Україні скасовано щомісячну доплату до пенсії для частини донорів крові. Йдеться про надбавку, яка раніше нараховувалась почесним донорам і становила 10% від прожиткового мінімуму, що становило близько 300 – 320 гривень.
Відповідні зміни передбачені Законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", який оновив підхід до системи пільг у цій сфері. Разом із пенсійною доплатою скасовано й низку інших преференцій, зокрема:
- додатковий вихідний після здачі крові;
- спеціальні виплати у разі тимчасової непрацездатності;
- та надбавки до стипендій для студентів-донорів.
Важливо! Ці зміни не мають зворотної дії. Особи, які отримали статус почесного донора до набуття чинності новими правилами, зберігають право на відповідну доплату і надалі. Натомість нові донори вже не зможуть розраховувати на цю форму фінансової підтримки.
Як пояснюють у профільних органах, перегляд пільг пов’язаний із гармонізацією українського законодавства з європейськими стандартами. Зокрема, йдеться про перехід до моделі добровільного та безоплатного донорства без матеріального стимулювання.
Які доплати залишились для пенсіонерів?
У 2026 році для пенсіонерів, які проживають або офіційно працюють у гірських населених пунктах, передбачено підвищення пенсійних виплат на 20%, повідомив "Юридичний порадник ВПО". Така надбавка є частиною державної підтримки для жителів територій зі складними умовами проживання.
Водночас право на цю доплату також може бути втрачено, якщо пенсіонер тривалий час перебуває за межами України. Зокрема, у разі відсутності в країні понад 60 днів поспіль без підтверджених поважних причин виплату можуть скасувати.
Чи можуть скасувати доплати за віком?
- Вікові доплати до пенсії в Україні не скасовуються як вид державної підтримки, адже вони передбачені законодавством та автоматично нараховуються після досягнення відповідного віку (70, 75, 80 років). Ці надбавки мають фіксований характер і не підлягають індексації, оскільки не входять до базового розміру пенсії.
Водночас у деяких випадках їх виплата може не здійснюватися або бути обмеженою. Це стосується, зокрема, працюючих пенсіонерів або ситуацій, коли загальний розмір пенсії перевищує встановлені порогові значення.
Також можливі затримки через технічні або документальні нюанси, однак саме право на таку доплату не скасовується.