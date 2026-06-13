Часть пенсионеров рискует лишиться надбавок: названы основные причины

Пенсионные надбавки в Украине не всегда носят постоянный характер. Если основания для их начисления исчезают, дополнительные выплаты могут быть прекращены, в результате чего общий размер пенсии уменьшается без отдельного уведомления получателя.

По каким причинам надбавки могут быть отменены?

Часть украинских пенсионеров может остаться без надбавок к пенсии, если изменятся обстоятельства, послужившие основанием для их назначения. В некоторых случаях выплаты прекращаются автоматически, а в других — только после проверки документов или отсутствия необходимого подтверждения права на доплату.

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Среди наиболее распространенных причин также выделяют: переезд, непрохождение повторного медицинского осмотра, достижение ребенком совершеннолетия или назначение другого вида государственной помощи, сообщает Судебно-юридическая газета.

Какую надбавку потеряют больше всего?

Чаще всего пенсионеры теряют надбавку, назначенную за уход за нетрудоспособным лицом. Право на нее могут отменить в случае смены фактического места жительства, оформления другой социальной помощи или если не было вовремя подано обновленное медицинское заключение о необходимости постоянного постороннего ухода.

Также под угрозой оказываются доплаты на содержание детей. Такие выплаты автоматически прекращаются после достижения ребенком 18 лет. Если же надбавку начисляли в связи с обучением в высшем учебном заведении, ее отменят после завершения обучения или отчисления.

Пожизненны ли надбавки по инвалидности?

Юристы обращают внимание, что пересмотр возможен и в отношении надбавок, связанных с инвалидностью. Пенсионный фонд имеет право прекратить такие выплаты, если человек не прошел повторный медицинский осмотр в установленные сроки. Кроме того, размер доплаты могут изменить в случае установления другой группы инвалидности.

Отдельные надбавки также зависят от места проживания пенсионера. Например, доплаты для жителей горных населенных пунктов или территорий со специальным статусом могут быть пересмотрены или отменены после переезда или изменения статуса населенного пункта.

Обратите внимание! Перерасчет может касаться и надбавок за сверхнормативный страховой стаж. Это происходит после уточнения данных о трудовой деятельности, проверки пенсионного дела или выявления ошибок в документах.

Каков размер надбавки за возраст?