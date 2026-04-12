Не все получат пенсию по инвалидности в апреле: кому выплаты могут отменить

Выплаты по инвалидности в апреле могут продлить не всем. В частности, пенсию рискуют потерять те, кто не прошел повторный медицинский осмотр: прежде всего мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности.

Кого лишат пенсионных выплат?

В апреле часть получателей может потерять пенсию по инвалидности из-за неподтвержденного статуса. Прежде всего это касается тех, кто не прошел повторный медицинский осмотр в определенные сроки, сообщает Пенсионный фонд.

Интересно Пенсионная реформа в Украине: когда правительство запустит новую систему и каких изменений ждать украинцам

Пенсия по инвалидности в большинстве случаев назначается не бессрочно, а на конкретный период. После его завершения право на выплаты нужно подтвердить повторно. Если этого не сделать, начисление автоматически останавливается.

Справочно: Последние изменения в подходе к оценке состояния здоровья предусматривают более комплексный анализ: учитывается не только медицинский диагноз, но и уровень повседневного функционирования человека. Именно поэтому части получателей необходимо было пройти повторную оценку, напоминает Правительственный портал.

В зоне риска, прежде всего, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со второй или третьей группой инвалидности, которые должны были пройти переосвидетельствование в предыдущие годы, но не сделали этого. Для большинства других категорий крайний срок подтверждения статуса был определен до апреля 2026 года.

Кому гарантированно продлят выплаты по инвалидности?

В то же время эти правила не распространяются на всех. Выплаты не прекращают лицам с бессрочной инвалидностью, тем, кому статус установлен уже по новым правилам, а также военнослужащим и работникам сектора гражданской защиты.

Обратите внимание! Отдельные исключения действуют и для людей, которые находятся в зоне боевых действий или имеют тяжелые нарушения здоровья.

Если выплаты уже остановили, их можно восстановить. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд, пройти необходимые процедуры и подтвердить свой статус. После проверки данных начисление возобновляется.

Кроме того, пенсию могут временно приостановить и по другим причинам. Например, из-за отсутствия активности на счету или непрохождения идентификации. В таких случаях также необходимо обновить данные, чтобы возобновить выплаты.

Какой размер выплат по инвалидности в Украине?