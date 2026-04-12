Не все получат пенсию по инвалидности в апреле: кому выплаты могут отменить
- В апреле некоторые получатели могут потерять пенсию по инвалидности из-за неподтвержденного статуса, особенно мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности, которые не прошли повторный медицинский осмотр.
- Выплаты не прекращают лицам с бессрочной инвалидностью, тем, кому статус установлен по новым правилам, а также военнослужащим и работникам сектора гражданской защиты.
Выплаты по инвалидности в апреле могут продлить не всем. В частности, пенсию рискуют потерять те, кто не прошел повторный медицинский осмотр: прежде всего мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности.
Кого лишат пенсионных выплат?
В апреле часть получателей может потерять пенсию по инвалидности из-за неподтвержденного статуса. Прежде всего это касается тех, кто не прошел повторный медицинский осмотр в определенные сроки, сообщает Пенсионный фонд.
Пенсия по инвалидности в большинстве случаев назначается не бессрочно, а на конкретный период. После его завершения право на выплаты нужно подтвердить повторно. Если этого не сделать, начисление автоматически останавливается.
Справочно: Последние изменения в подходе к оценке состояния здоровья предусматривают более комплексный анализ: учитывается не только медицинский диагноз, но и уровень повседневного функционирования человека. Именно поэтому части получателей необходимо было пройти повторную оценку, напоминает Правительственный портал.
В зоне риска, прежде всего, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со второй или третьей группой инвалидности, которые должны были пройти переосвидетельствование в предыдущие годы, но не сделали этого. Для большинства других категорий крайний срок подтверждения статуса был определен до апреля 2026 года.
Кому гарантированно продлят выплаты по инвалидности?
В то же время эти правила не распространяются на всех. Выплаты не прекращают лицам с бессрочной инвалидностью, тем, кому статус установлен уже по новым правилам, а также военнослужащим и работникам сектора гражданской защиты.
Обратите внимание! Отдельные исключения действуют и для людей, которые находятся в зоне боевых действий или имеют тяжелые нарушения здоровья.
Если выплаты уже остановили, их можно восстановить. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд, пройти необходимые процедуры и подтвердить свой статус. После проверки данных начисление возобновляется.
Кроме того, пенсию могут временно приостановить и по другим причинам. Например, из-за отсутствия активности на счету или непрохождения идентификации. В таких случаях также необходимо обновить данные, чтобы возобновить выплаты.
Какой размер выплат по инвалидности в Украине?
Размер пенсии по инвалидности определяется в зависимости от установленной группы и рассчитывается как доля от пенсии по возрасту.
Для лиц с инвалидностью I группы выплата составляет 100% соответствующего размера, для II группы – 90%, а для III группы – 50%. Таким образом, ключевым ориентиром остается именно пенсия по возрасту, от которой и формируется итоговая сумма.
В то же время важное значение имеет момент обращения. Пенсию назначают со дня установления инвалидности, но только при условии, что заявление подано не позднее чем через три месяца.
В случае пропуска этого срока выплаты могут начисляться уже с даты обращения, что непосредственно влияет на общий объем полученных средств.