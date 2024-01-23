Идентификация пенсионеров: как легко пройти эту процедуру

Для продолжения получения пенсии некоторым пенсионерам нужно пройти процедуру верификации. Сделать это можно не выходя из дома.

Что нужно знать об идентификации

Если пенсионер получил статус переселенца, после начала полномасштабного вторжения, и ему поступают выплаты через "Ощадбанк", он обязан пройти идентификацию. Процедура происходит онлайн, через видеоконференцию.

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Также процедура идентификация проводится для тех пенсионеров, которые потеряли выплаты в результате определенных обстоятельств. К примеру, это вероятно из-за выезда за границу.

В первую очередь необходимо заполнить заявление на прохождение верификации. Это можно сделать через вебпортал ПФУ. Время проведения идентификации согласовывается отдельно.

Какую информацию нужно предоставлять при идентификации

Есть определенный список информации, которую специалист должен уточнить при проведении процедуры. В частности, речь идет о таких данных:

фамилия, имя и отчество;

дата и место рождения;

номер, серия, срок действия, дата и место выдачи паспорта Украины;

номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

идентификационный код;

реквизиты пенсионного удостоверения;

номер телефона, электронный адрес;

место проживания, согласно регистрации и фактическое;

время и место последнего обращения в ПФУ

Перед проведением процедуры специалист должен уточнить согласен ли гражданин на видеофиксацию. Если какие-либо из указанных выше данных отсутствуют, лицо должно предупредить об этом.

Пенсионерам нужно успеть пройти идентификацию до 1 апреля 2024 года.