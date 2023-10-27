Пенсию отменят через полгода: кто больше не получит выплаты

ПФУ постоянно производит контроль своих выплат. Некоторые пенсии отменяются и не подлежат возобновлению в соответствии с действующим законодательством.

Кому отменят пенсию

Несмотря на всеобщие общественные волнения, процесс отмены пенсионных выплат происходит уже в течение длительного периода. Замминистра Дарья Марчак в эфире телемарафона объяснила, кто из украинцев находится в зоне риска, сообщает 24 Канал.

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Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Я хотела бы всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий. А сейчас мы наоборот работаем над тем, чтобы ослабить и сделать этот механизм более простым и адаптированным для тех граждан, которые находятся за границей или в зоне боевых действий и у которых есть проблемы с реализацией этого механизма.

В первую очередь речь идет о пенсионерах, которые 6 месяцев не проводили никаких операций со своим пенсионным счетом. Этот механизм был введен еще несколько лет назад.

Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не использовали таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм.

– объясняет Марчак

Однако это не означает, что выплаты отменены полностью. Эти средства хранятся на счетах ПФУ, пока не состоится выяснение ситуации. К примеру, если пенсионер умер, деньги не будут предоставляться. Но в случае неправомерной отмены украинец сможет получить свои средства.

Как вернуть пенсионные выплаты

Для того чтобы особа могла в дальнейшем получать средства, ей нужно пройти физическую идентификацию. Это возможно осуществить как онлайн, так и офлайн.

Раньше для этого нужно было прийти в отделение ПФУ или банка, сейчас мы добавили инструменты прохождения идентификации через видео – позвонив в ПФУ, можно сказать, что нужно пройти видеоидентификацию.

– отмечает заместитель министра

Пройти верификацию можно и через веб-портал ПФУ и благодаря сервису "Дія. Підпис". Граждане, находящиеся за границей, также могут идентифицироваться в консульстве через уполномоченное лицо.