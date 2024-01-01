Некоторые украинцы могут потерять пенсию: о ком идет речь

ПФУ может отменить пенсию определенным гражданам. Речь идет о тех, кто вышел на пенсию раньше, то есть за выслугой лет.

Почему происходит отмена пенсии

Пенсию отменяют только пенсионерам, которые ушли на заслуженный отдых за выслугой лет и при этом решили продолжить работать по специальности. Если же гражданин избрал сферу деятельности, которая не определена ПФУ, как особо опасная для здоровья, выплаты остаются.

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Кто может выйти на пенсию по выслуге лет:

артисты;

работники сферы здравоохранения;

бортпроводники;

железнодорожники;

механизаторы;

работники авиационной сферы, в том числе лётно-испытательного состава;

инженерно-технический состав воздушных сил;

специалисты сферы образования;

работники лесозаготовки и другие.

Когда украинцы могут выйти на пенсию

Официально выход на пенсию может происходить с 60-ти лет. Однако это возможно при условии, что лицо получило достаточное количество стажа, в 2023 году этот минимальный показатель составляет 30 лет для женщин и 35 – для мужчин.

Если же человек хочет пойти на заслуженный отдых в 63 года требования несколько меньше. В таком случае необходимо иметь минимум 20 лет стажа. Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, минимальный показатель должен составлять 15 лет.