Некоторые украинцы могут потерять пенсию: о ком идет речь
Источник:ПФУ
ПФУ может отменить пенсию определенным гражданам. Речь идет о тех, кто вышел на пенсию раньше, то есть за выслугой лет.
Почему происходит отмена пенсии
Пенсию отменяют только пенсионерам, которые ушли на заслуженный отдых за выслугой лет и при этом решили продолжить работать по специальности. Если же гражданин избрал сферу деятельности, которая не определена ПФУ, как особо опасная для здоровья, выплаты остаются.
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Кто может выйти на пенсию по выслуге лет:
- артисты;
- работники сферы здравоохранения;
- бортпроводники;
- железнодорожники;
- механизаторы;
- работники авиационной сферы, в том числе лётно-испытательного состава;
- инженерно-технический состав воздушных сил;
- специалисты сферы образования;
- работники лесозаготовки и другие.
Когда украинцы могут выйти на пенсию
Официально выход на пенсию может происходить с 60-ти лет. Однако это возможно при условии, что лицо получило достаточное количество стажа, в 2023 году этот минимальный показатель составляет 30 лет для женщин и 35 – для мужчин.
Если же человек хочет пойти на заслуженный отдых в 63 года требования несколько меньше. В таком случае необходимо иметь минимум 20 лет стажа. Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, минимальный показатель должен составлять 15 лет.Обратите внимание! Поскольку происходит реформация пенсионной системы, требования к стажу ежегодно будут увеличиваться.