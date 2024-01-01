Чому відбувається скасування пенсії

Пенсію скасовують лише тим пенсіонерам, які пішли на заслужений відпочинок за вислугою років і при цьому вирішили продовжити працювати за спеціальністю. Якщо ж, громадянин обрав сферу діяльності, яка не визначена ПФУ, як особливо небезпечна для здоров'я, виплати залишаються.

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Хто може вийти на пенсію за вислугою років:

артисти;

працівники сфери охорони здоров'я;

бортпровідники;

залізничники;

механізатори;

працівники авіаційної сфери, зокрема льотно-випробувального складу;

інженерно-технічний склад повітряних сил;

робітники сфери освіти;

працівники лісозаготівлі та інші.

Коли українці можуть вийти на пенсію

Офіційно вихід на пенсію може відбуватися з 60 років. Однак, це можливо за умови, що особа набула достатню кількість стажу, у 2023 році цей мінімальний показник становить 30 років для жінок і 35 – для чоловіків.

Якщо ж особа хоче піти на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги дещо менші. У такому випадку потрібно мати мінімум 20 років стажу. Щоб вийти на пенсію у 65 років, мінімальний показник має складати 15 років.

Зверніть увагу! Оскільки відбувається реформація пенсійної системи, вимоги до стажу щорічно будуть збільшуватись.