Чому відбувається скасування пенсії
Пенсію скасовують лише тим пенсіонерам, які пішли на заслужений відпочинок за вислугою років і при цьому вирішили продовжити працювати за спеціальністю. Якщо ж, громадянин обрав сферу діяльності, яка не визначена ПФУ, як особливо небезпечна для здоров'я, виплати залишаються.
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Хто може вийти на пенсію за вислугою років:
- артисти;
- працівники сфери охорони здоров'я;
- бортпровідники;
- залізничники;
- механізатори;
- працівники авіаційної сфери, зокрема льотно-випробувального складу;
- інженерно-технічний склад повітряних сил;
- робітники сфери освіти;
- працівники лісозаготівлі та інші.
Коли українці можуть вийти на пенсію
Офіційно вихід на пенсію може відбуватися з 60 років. Однак, це можливо за умови, що особа набула достатню кількість стажу, у 2023 році цей мінімальний показник становить 30 років для жінок і 35 – для чоловіків.
Якщо ж особа хоче піти на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги дещо менші. У такому випадку потрібно мати мінімум 20 років стажу. Щоб вийти на пенсію у 65 років, мінімальний показник має складати 15 років.