Украине для перезимовки нужно больше газа: сколько придется импортировать

Для прохождения отопительного сезона "Нафтогазу" необходимо запастись дополнительным количеством природного газа. Для этого требуется до 3 миллиардов кубометров природного газа.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус на "Обзоре экономики в августе. Будет ли зимой тепло и свет".

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До конца года 1,2 миллиарда кубометров можно выкупить (у украинских частников), но до 3 миллиардов нам нужно импортировать газ, чтобы был баланс,

– сказал Андрей Герус.

Депутат пояснил, что в условиях запрета на экспорт природного газа из Украины выкуп 1,2 миллиарда кубометров позволит обеспечить украинские газодобывающие компании необходимыми финансовыми ресурсами.

Глава Комитета ВРУ по вопросам энергетики добавил, что запрет экспорта газа из Украины можно отменить в начале весны следующего года, сразу после завершения отопительного сезона.

Где отопительный сезон будет самым трудным

Во время телемарафона Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, отметила, что самая плохая ситуация с отоплением будет на временно оккупированных территориях в Запорожской области, поскольку оккупанты просто имитируют подготовку к отопительному сезону.

Трудной будет ситуация в Запорожье. Энергодар, Мелитополь, Бердянск – все эти города, к сожалению, пока находятся под временной оккупацией. Оккупант имитирует подготовку к отопительному сезону. Мы понимаем, что газопроводы, вероятно, невозможно будет отремонтировать,

– рассказала министр.

Как подготовиться к отопительному сезону

Как сообщила 24 каналу Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора", в украинских домах будут возникать проблемы с перекосами температуры внутри домов. Для этого жильцам следует отрегулировать систему теплоснабжения, ведь если этого не сделать, квартиры, которые находятся на последних или первых этажах, могут получать разное количество тепла.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Стоит знать, что температура в домах будет пониженной, но температура 18 – 20 градусов, о которой сейчас говорит правительство, – это нормальная температура. За рубежом такая температура находится в пределах стандарта. Вдобавок, она более полезна для здоровья, чем 26 – 28 градусов.

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