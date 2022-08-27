Самый сложный за 30 лет отопительный сезон: в правительстве рассказали о подготовке и главном риске

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Он также заявил, что, несмотря на готовность Украины к отопительному сезону 2022/2023 годов на 75%, существуют определенные риски. Так, главным риском Шмыгаль назвал террористические акты россии на энергетические объекты.

Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск – это террористические акты россии против критической инфраструктуры,

– написал он.

Как отметил премьер-министр, поэтому Правительство выделяет 1,4 миллиарда гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов. Это позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

В то же время он добавил, что помимо приобретения дополнительных резервов правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону.

По его словам, состояние готовности Украины к отопительному сезону сейчас 75%. Шмыгаль подчеркнул, что они делают все, чтобы украинцы этой зимой были с теплом и светом.