В Украине уже стартовала подготовка к следующему отопительному сезону

В Украине уже началась подготовка к отопительному сезону 2023-2024. Начать ее поручил президент Владимир Зеленский.

Президент дал поручение по мерам по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов,

– написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Сколько стоит газ в Украине

Как известно, до конца отопительного сезона 2022-2023 цены на газ останутся неизменными. Стоимость доставки газа зафиксирована до конца военного положения. Поэтому ценники газоснабжающих компаний пока остаются такими же, как и в 2021 году.

Наибольшую цену установил газопоставщик "Cвітлогаз" - 9,99 гривны. В то же время есть 5 компаний, у которых кубометр газа стоит менее 8 гривен.