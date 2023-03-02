Президент дав доручення щодо заходів з підготовки до опалювального сезону 2023–2024 років,

– написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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Скільки коштує газ в Україні

Як відомо, до кінця опалювального сезону 2022–2023 ціни на газ залишаться незмінними. Вартість доставлення газу є зафіксованою до кінця воєнного стану. Тому цінники газопостачальних компаній поки що залишаються такими ж, як і у 2021 році.

Найбільшу ціну встановив газопостачальник "СвітлоГаз" – 9,99 гривні. Водночас є 5 компаній, у яких кубометр газу вартує менше ніж 8 гривень.