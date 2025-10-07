На фоне похолодания в Украине уже активно начинается отопительный сезон. В некоторых городах уже включили тепло, тогда как другие только ждут.

Где в Украине уже включили отопительный сезон?

Подробнее о начале отопительного сезона 2025-2026 годов рассказывает 24 Канал.

В Украине отопительный сезон не привязан к определенной дате. Теплоснабжение в стране включают тогда, когда среднесуточная температура в течение 3 суток подряд составляет 8 градусов тепла по Цельсию.

Однако для некоторых специальных учреждений – больниц, родильных домов, школ, детских садов – уже начали предоставлять отопление. Однако далеко не во всех городах.

Отопительный сезон в Виннице

У Виннице отопительный сезон начался для школ, садов, больниц и других бюджетных учреждений. 2 октября подобное решение утвердил исполнительный комитет городского совета.

В частности при наличии соответствующих погодных условий, впоследствии будет принято решение и о подаче тепла в многоквартирные дома общины.

Частичное отопление в Житомире

В городских больницах и областном перинатальном центре Житомира вечером 30 сентября тоже включили отопление. В лицеях и учреждениях дошкольного образования планируют начать подачу тепла после соответствующего решения горсовета.

В жилые дома тепло будет поступать, только если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит ниже восьми градусов тепла.

Отопительный сезон в Киеве для спецучреждений

У Киеве с 3 октября начался отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы. Подача тепла в эти учреждения выполняется по их индивидуальным заявкам.

Однако жителям обычных домов пока придется подождать относительно отопления.

Отопление в Кропивницком для медучреждений

У Кропивницком тепло начали подавать в роддом. Это пока единственное учреждение здравоохранения, который обратился о теплоснабжении.

отдельно в квартиры местных жителей теплоснабжения еще не начали подавать.

Отопительный сезон для Львова

У Львове отопление включили в 6 медицинских учреждениях города 1 октября. От школ или садиков городской совет пока не получил обращений о начале отопительного сезона.

Однако общий отопительный сезон в городе пока не планируется.

Отопление в Ровно для медучреждений

30 сентября в городе Ровно в двух медицинских учреждениях общины включили отопление. Так руководство роддома и детской городской больницы обратилось в городской совет с просьбой подать тепло в помещения.

Однако в жилых домах теплоснабжение еще не началось.

Отопительный сезон в Тернополе

На Тернопольщины начали отопительный сезон в двух общинах – Чертковской и Подгаецкой – это 6 октября и 26 сентября соответственно.

Но тоже не для обычных домов, а учреждений образования и здравоохранения.

Отопление в Ужгороде для бюджетных учреждений

В Ужгороде со 2 октября, учебные заведения, здравоохранения, культуры и другие бюджетные учреждения официально могут начинать отопительный сезон. Такое распоряжение подписал городской голова.

Кроме того, руководителям образовательных, медицинских учреждений, учреждений культуры рекомендуют осуществить подачу тепла при условии снижения температуры.

Отопление для садиков и больниц в Хмельницком

6 октября в детских садах Хмельницкого включили отопление, но в школах пока не планируют. В больницах его запустили на прошлой неделе.

Однако для жилых домов отопительный сезон пока тоже не начинается.

Отопительный сезон в Херсоне

Для жилого фонда и объектов соцсферы в Херсоне подача тепла начнется после наступления среднесуточной температуры 8 градусов тепла по Цельсию и ниже в течение трех дней подряд.

Для жителей, которые используют индивидуальное отопление, стартом отопительного сезона является 1 октября.

Есть ли запланированные даты начала отопительного сезона в других городах?

Однако есть украинские регионы, где подача теплоснабжения в любые помещения только планируется. Так органы местной власти называют приблизительные даты.

Отопительный сезон в Луцке

У Луцке заседание исполнительного комитета запланировано на 15 октября. Тогда собираются выносить проект решения о начале отопительного сезона.

Местные власти советуют ориентироваться на начало отопительного сезона не раньше середины октября.

Начало отопительного сезона в Ивано-Франковске

Отопительный сезон в Ивано-Франковске планируют начать 1 ноября.

Однако в медучреждения города тепло подадут раньше, а также быстрее заработают котельные на биотопливе. Это произойдет на следующей неделе.

Отопительный сезон в Харькове

В прошлом году в Харькове подачу тепла начали ближе к 1 ноября. В этом году планируют действовать так же.

В то же время тепло в дома горожан планируют подавать в соответствии с температурными показателями

Обратите внимание! Органы местной власти в других крупных городах не сообщали о начале отопительного сезона или заявляли, что отопительный сезон начнется после наступления среднесуточной температуры 8 градусов тепла по Цельсию.

Что еще известно об отопительном сезоне?