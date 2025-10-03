Тернополь начал отопительный сезон раньше запланированного срока. Отопление включают на объектах социальной инфраструктуры.

Что известно о включении отопления в Тернополе?

В Тернополе продолжается поэтапное подключение объектов социальной сферы к системе централизованного отопления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Смотрите также Секрет теплых батарей: как убрать воздух из системы отопления

По состоянию на 16:00 3 октября 2025 года теплоснабжение включили в части заведений.

Медицинские учреждения:

КНП "Тернопольский областной центр реабилитации и развития ребенка" ТОР, ул. Андрея Сахарова, 2.

КНП "Тернопольский областной клинический перинатальный центр "Мать и ребенок" ТОР, ул. Замковая, 10.

КНП "Тернопольская коммунальная городская больница №22": ул. Романа Купчинского, 14 (родильный дом), ул. Романа Купчинского, 16 ул. Клиническая, 1А ул. Юрия Федьковича, 16.

КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи": ул. Госпитальная, 2 (с инфекционным корпусом) ул. Госпитальная, 4.

Образовательные учреждения:

Учреждения дошкольного образования (ясли-сады) – 29 объектов.

Тернопольские начальные школы – 5 объектов.

Тернопольская специальная общеобразовательная школа ТМР ТО ул. Андрея Сахарова, 4.

Где еще в Украине включили отопление?

Отопительный сезон начинается в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

Тепло предоставят для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы. Теплоснабжение в эти учреждения выполняется по индивидуальным заявкам. В частности этот алгоритм является оправданным для таких заведений, учитывая их социальную направленность.

Также отопительный сезон уже начали во Львове, включив отопление в 6 медицинских учреждениях. Городской совет мониторит потребность в отоплении школ и детских садов, но запросов еще не получали, и в жилые дома тепло не подают из-за ожидаемого потепления.

Что известно об отопительном сезоне в Украине?